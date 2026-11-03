كثرة الأفراح أجهدت صوته.. علاج مكثف لأحمد سعد لاستكمال ألبومه

كشف الملحن أن الفنان خضع لبرنامج علاجي مكثف لاستعادة صوته، بعدما تسبب الإجهاد الناتج عن كثرة إحياء حفلات الزفاف في تعثّر تسجيل الأغنيات المتبقية من ألبومه "الموسيقى العربية".

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن العلاج جاء لمساعدة المطرب على استكمال التسجيلات والمضي في طرح الألبوم وفق الخطة المحددة.

وكان أحمد سعد قد أعلن عبر "إنستغرام" أن أزمته الصوتية دفعته إلى التفكير في تأجيل الألبوم أو الاكتفاء بالأغنيات التي أنجزها، واصفاً العمل بأنه من أصعب وأهم تجاربه الغنائية.

وبدأ سعد طرح الألبوم تدريجياً، فأطلق ثلاث أغنيات، فيما يستعد لطرح “مرتاحين” و“طلع القمر” لاستكمال المشروع.