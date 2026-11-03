تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كثرة الأفراح أجهدت صوته.. علاج مكثف لأحمد سعد لاستكمال ألبومه

Lebanon 24
03-11-2026 | 10:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كثرة الأفراح أجهدت صوته.. علاج مكثف لأحمد سعد لاستكمال ألبومه
كثرة الأفراح أجهدت صوته.. علاج مكثف لأحمد سعد لاستكمال ألبومه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف الملحن وليد سعد أن الفنان أحمد سعد خضع لبرنامج علاجي مكثف لاستعادة صوته، بعدما تسبب الإجهاد الناتج عن كثرة إحياء حفلات الزفاف في تعثّر تسجيل الأغنيات المتبقية من ألبومه "الموسيقى العربية".

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن العلاج جاء لمساعدة المطرب على استكمال التسجيلات والمضي في طرح الألبوم وفق الخطة المحددة.

وكان أحمد سعد قد أعلن عبر "إنستغرام" أن أزمته الصوتية دفعته إلى التفكير في تأجيل الألبوم أو الاكتفاء بالأغنيات التي أنجزها، واصفاً العمل بأنه من أصعب وأهم تجاربه الغنائية.

وبدأ سعد طرح الألبوم تدريجياً، فأطلق ثلاث أغنيات، فيما يستعد لطرح “مرتاحين” و“طلع القمر” لاستكمال المشروع.

Advertisement
 

 

مواضيع ذات صلة
"الشامي" يؤجل ألبومه وينتقل إلى التمثيل!؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العراقي يصوّت على استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: البحرية الإسرائيلية تجهز عمليات قصف تمهيدي مكثف وضربات في عمق لبنان وضاحية بيروت الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار مكثّف من آليات الاحتلال شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد سعد

وليد سعد

أحمد س

العلا

جيلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-11-03
Lebanon24
08:55 | 2026-11-03
Lebanon24
06:52 | 2026-11-03
Lebanon24
04:30 | 2026-11-03
Lebanon24
02:27 | 2026-11-03
Lebanon24
01:40 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24