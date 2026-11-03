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محامي طليقة حسام حسن يكشف تفاصيل جديدة عن زواجها السابق ويرد على اتهاماته أمام النيابة

Lebanon 24
03-11-2026 | 14:30
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محامي طليقة حسام حسن يكشف تفاصيل جديدة عن زواجها السابق ويرد على اتهاماته أمام النيابة
محامي طليقة حسام حسن يكشف تفاصيل جديدة عن زواجها السابق ويرد على اتهاماته أمام النيابة photos 0
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عادت الخلافات بين المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن وطليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم "دان آدم"، إلى الواجهة، بعدما تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمها فيه بإخفاء زواجها السابق وعدم إخباره باستمرار ارتباطها الزوجي بطليقها خلال فترة علاقتهما.

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وفي أول رد على الاتهامات، أكد محمد شمس، محامي دان آدم، أن موكلته انفصلت نهائياً عن زوجها الأول أحمد علوان، الوارد اسمه في البلاغ، في 1 آب 2013، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على إقامة نجليهما برفقتها.

 

وأوضح شمس، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن دان آدم تزوجت من حسام حسن بموجب عقد رسمي عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما حتى الانفصال النهائي في أيلول 2026.

ولفت إلى أن زواج الطرفين شهد ثلاث حالات انفصال وعودة، مشيراً إلى أن إحداها أعقبها زواج موكلته من رجل آخر، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالعودة بعد الطلاق.

وبشأن عقد الزواج العرفي المنسوب إلى الطرفين والمؤرخ بعام 2015، أي قبل توثيق زواجهما رسمياً، كشف المحامي أنه سيطعن في صحة العقد خلال التحقيقات، مؤكداً أن ثبوت صحته لن يغيّر، وفق رأيه، الوضع القانوني لموكلته، باعتبار أن زواجها الأول انتهى عام 2013.

كما أشار إلى امتلاك موكلته إقراراً مكتوباً بخط يد زوجها الأول أحمد علوان، يؤكد انتهاء زواجهما، وموقّعاً منه مع علمه بزواجها من حسام حسن، مؤكداً أنه سيقدمه إلى التحقيقات. وأضاف أن نجلي دان آدم أقاما معها طوال فترة ارتباطها بمدرب المنتخب.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به حسام حسن، اتهم فيه طليقته بإخفاء وضعها الاجتماعي الحقيقي عند زواجهما، مستنداً إلى عقد زواج مؤرخ في 20 آب 2015، قائلاً إنه اكتشف لاحقاً، من خلال مستندات، أنها بقيت على ذمة زوجها الأول أحمد علوان حتى 18 شباط 2017، وهو التاريخ الذي اعتبره موعد انتهاء زواجها السابق.

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فنون ومشاهير

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