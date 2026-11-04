بعد صراع مع السرطان.. وفاة مؤثر شهير عن 32 عاماً وزوجته تكشف كلماته الأخيرة

توفي نجم "تيك توك" المؤثر الأميركي مارسيل جونسون عن عمر 32 عاماً، إثر إصابته بسرطان المعدة في مرحلته الرابعة، الذي شُخّص به في آب 2025.
وأعلنت زوجته تايلور وفاته عبر منشور على "إنستغرام"، مشيرة إلى أنه خاض معركة طويلة مع المرض، وأن كلماته الأخيرة صباح رحيله كانت: "أنا مستعد للرحيل"، قبل أن يقاوم لساعات إضافية ليبقى إلى جانب عائلته.
وكان جونسون، وهو أب لخمسة أطفال، يوثّق باستمرار تفاصيل رحلته مع المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثاً بصراحة عن معاناته ومراحل علاجه.
وخضع لـ25 جلسة علاج كيميائي، قبل أن يقرر الأطباء وقف العلاج في أيلول الماضي نتيجة تدهور وضعه الصحي. وكشف حينها عن تلقيه اتصالات يومية من فريق الرعاية التلطيفية، ومحاولاته العثور على فرصة علاج أخيرة.
وفي 14 تشرين الأول، نشر مقطع فيديو من طائرة خاصة كانت تقله إلى مركز "سيتي أوف هوب" الطبي في كاليفورنيا، بحثاً عن خيارات علاجية جديدة، لكنه عاد إلى منزله بعد 10 أيام على كرسي متحرك، ليمضي أيامه الأخيرة مع عائلته.
وكان آخر ظهور له في منشور بتاريخ 25 تشرين الأول، ظهر فيه مبتسماً إلى جانب ابنه، فيما سبق أن أعلنت زوجته نقله إلى الرعاية التلطيفية عبر مقطع فيديو.
ولا تزال حملة التبرعات التي أُطلقت عبر منصة "غو فاند مي" لمساندة زوجته وأطفاله الخمسة مستمرة، بعدما تخطى المبلغ الذي جمعته 370 ألف دولار.