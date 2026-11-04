بعد صراع مع السرطان.. وفاة مؤثر شهير عن 32 عاماً وزوجته تكشف كلماته الأخيرة

توفي نجم "تيك توك" المؤثر الأميركي عن عمر 32 عاماً، إثر إصابته بسرطان المعدة في مرحلته الرابعة، الذي شُخّص به في آب 2025.

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وأعلنت زوجته وفاته عبر منشور على "إنستغرام"، مشيرة إلى أنه خاض معركة طويلة مع المرض، وأن كلماته الأخيرة صباح رحيله كانت: "أنا مستعد للرحيل"، قبل أن يقاوم لساعات إضافية ليبقى إلى جانب عائلته.



وكان جونسون، وهو أب لخمسة أطفال، يوثّق باستمرار تفاصيل رحلته مع المرض عبر ، متحدثاً بصراحة عن معاناته ومراحل علاجه.

وخضع لـ25 جلسة علاج كيميائي، قبل أن يقرر الأطباء وقف العلاج في أيلول الماضي نتيجة تدهور وضعه الصحي. وكشف حينها عن تلقيه اتصالات يومية من فريق الرعاية التلطيفية، ومحاولاته العثور على فرصة علاج أخيرة.

وفي 14 تشرين الأول، نشر مقطع فيديو من طائرة خاصة كانت تقله إلى مركز "سيتي أوف هوب" الطبي في ، بحثاً عن خيارات جديدة، لكنه عاد إلى منزله بعد 10 أيام على كرسي متحرك، ليمضي أيامه الأخيرة مع عائلته.

وكان آخر ظهور له في منشور بتاريخ 25 تشرين الأول، ظهر فيه مبتسماً إلى جانب ابنه، فيما سبق أن أعلنت زوجته نقله إلى الرعاية التلطيفية عبر مقطع فيديو.

ولا تزال حملة التبرعات التي أُطلقت عبر منصة "غو فاند مي" لمساندة زوجته وأطفاله الخمسة مستمرة، بعدما تخطى المبلغ الذي جمعته 370 ألف دولار.



