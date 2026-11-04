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فنون ومشاهير

تيم حسن يكشف حجم ثروته "المختفية" في مصارف لبنان.. هل فقد الأمل باستعادتها؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:00
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تيم حسن يكشف حجم ثروته المختفية في مصارف لبنان.. هل فقد الأمل باستعادتها؟
تيم حسن يكشف حجم ثروته المختفية في مصارف لبنان.. هل فقد الأمل باستعادتها؟ photos 0
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كشف الفنان السوري تيم حسن عن تفاصيل خسارته جزءاً كبيراً من ثروته المودعة في المصارف اللبنانية، معرباً عن تشاؤمه حيال إمكانية استعادة أمواله، التي وصفها بأنها "مختفية".

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وأوضح حسن، خلال استضافته في برنامج "قصتي" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، أنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع، لكنه تلقى تأكيدات من أشخاص مطلعين على الملف تفيد بصعوبة استرداد تلك الأموال.

وأشار إلى أن المبلغ المفقود يشكل نحو 80% من إجمالي الأرباح التي حققها خلال مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه حوّل هذه الأموال سابقاً من دبي إلى بيروت، ولا يعرف كيف اختفت.

وأضاف أن الخسارة كانت لتشكل صدمة أكبر لو كان شخصاً يهتم بالمال إلى حد كبير، معتبراً أنه ربما كان سيتعرض لوعكة صحية بسببها، لكنه اختار التمسك بالامتنان لما يملكه، قائلاً: "الحمد لله على نعمة الصحة والأهل".

وفي سياق آخر، كان حسن قد أثار تفاعلاً بتصريحاته عن الوسامة وعلاقتها بالنجاح الفني، معتبراً أن الشكل الخارجي لا يجب أن يكون مقياساً للحكم على موهبة الممثل. وأكد أن الاحتراف يكمن في قدرة الفنان على تغيير مظهره والتخلي عن صورته المعتادة لتجسيد شخصيات مختلفة، حتى لو تطلب الدور التخلي عن وسامته.

 
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