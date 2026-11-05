بكلمات لافتة.. مُخرجة سورية شهيرة تنعى زوجة والدها

نعت المخرجة زوجة والدها الراحل، المخرج ، بكلمات مؤثرة، وصفت فيها المعنى الحقيقي للأمومة، بعيداً عن مسألة الإنجاب.



وشاركت رشا ، عبر حسابها على منصة "إكس"، رسالة نعي عبّرت فيها عن تقديرها للراحلة، التي وصفتها بأنها كانت مثالاً للحنان والاحترام والدفء، مشيرة إلى أن الأمومة لا تقتصر على الإنجاب، بل تتجلى أيضاً في المشاعر الصادقة والرعاية الإنسانية.



وكتبت شربتجي قائلة: "أحياناً الأمومة ما بتعني بس الإنجاب، ممكن تكون حنية واحترام ودفا منحسّ فيه".



وأضافت: "وهاد الشي دائماً كان موجوداً عند والدة أخواتي يزن وسومر وأمجد وأغيد اللي راحت لرحمة ربها اليوم.. الله يرحمك ويصبر قلبنا على الفراق".



وأرفقت رشا رسالة النعي بصورة جمعت الراحلة بزوجها، المخرج الراحل هشام شربتجي، في لفتة عكست مكانة الراحلة في العائلة والتقدير الذي تكنّه لها.

أحياناً الأمومة ما بتعني بس الإنجاب ممكن تكون حنية واحترام ودفا منحسّ فيه .. وهاد الشي دائماً كان موجود عند والدة أخواتي يزن وسومر وأمجد وأغيد اللي راحت لرحمة ربها اليوم .. الله يرحمك ويصبر قلبنا على فراق 🙏🏻 #رشا_شربتجي https://t.co/hpPoUH9h5c — Rasha Shurbatji (@RashaShurbatji) November 3, 2026 Advertisement