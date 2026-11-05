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فنون ومشاهير

هنا الزاهد تكشف تفاصيل التعاون الأول مع منة شلبي

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:00
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هنا الزاهد تكشف تفاصيل التعاون الأول مع منة شلبي
هنا الزاهد تكشف تفاصيل التعاون الأول مع منة شلبي photos 0
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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تفاصيل تجربتها الفنية الجديدة من خلال فيلم "السلايف"، الذي يجمعها بالفنانة منة شلبي في أول تعاون فني بينهما، وعبّرت عن سعادتها بالعمل معها، مشيدةً بشخصيتها على المستوى الإنساني، والأجواء التي تجمعهما خلال تصوير الفيلم.
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وقالت هنا الزاهد، خلال تصريحات صحافية إن منة شلبي تتمتع بشخصية محبوبة، ووصفتها قائلةً: "منة شلبي لذيذة جداً"، في إشارة الى طبيعة العلاقة الإيجابية بينهما خلال كواليس العمل، مؤكدةً سعادتها بهذه التجربة التي تمثل محطة مختلفة في مشوارها الفني.

وأضافت أن الفيلم يحمل طابعاً اجتماعياً كوميدياً، إذ تدور أحداثه حول العلاقة بين شخصيتين من السلايف، وما ينشأ بينهما من مواقف وخلافات ومفارقات كوميدية نتيجة اختلاف الطباع وطريقة التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.

وعن الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث، كشفت هنا الزاهد أنها تجسد دور فلاحة، وهو ما يمثل اختلافاً في طبيعة الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدتها فيها، ويضعها أمام تجربة تمثيلية جديدة من خلال شخصية لها تفاصيلها وطبيعتها الخاصة.
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هنا الزاهد

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