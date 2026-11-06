هي مصممة أزياء لبنانية.. زوجة ممثل شهير تلجأ إلى القضاء لهذا السبب (صورة)

أعلنت مصممة الأزياء ومنسقة إطلالات المشاهير كارول بو خالد اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الحسابات على ، على خلفية حملة وتشهير قالت إنها استهدفتها مؤخراً.

وأوضحت بو خالد، في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الملاحقات القضائية ستطال ليس فقط الحسابات التي أطلقت الحملة، بل أيضاً كل من ساهم في نشر المحتوى المسيء أو تداوله، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت أنها لن تتهاون مع ما وصفته بالقدح والذم والتشهير، مشددة على عزمها متابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين.

وتُعرف بو خالد بعملها في تصميم الأزياء وتنسيق إطلالات نجوم ، كما تولّت الإشراف على الملابس في عدد من الأعمال الدرامية. وهي متزوجة من الممثل السوري أنس طيارة منذ عام 2022.







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