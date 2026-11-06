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فنون ومشاهير

هي مصممة أزياء لبنانية.. زوجة ممثل شهير تلجأ إلى القضاء لهذا السبب (صورة)

Lebanon 24
06-11-2026 | 15:49
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هي مصممة أزياء لبنانية.. زوجة ممثل شهير تلجأ إلى القضاء لهذا السبب (صورة)
هي مصممة أزياء لبنانية.. زوجة ممثل شهير تلجأ إلى القضاء لهذا السبب (صورة) photos 0
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أعلنت مصممة الأزياء اللبنانية ومنسقة إطلالات المشاهير كارول بو خالد اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حملة تنمر وتشهير قالت إنها استهدفتها مؤخراً.

وأوضحت بو خالد، في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الملاحقات القضائية ستطال ليس فقط الحسابات التي أطلقت الحملة، بل أيضاً كل من ساهم في نشر المحتوى المسيء أو تداوله، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت أنها لن تتهاون مع ما وصفته بالقدح والذم والتشهير، مشددة على عزمها متابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين.

وتُعرف بو خالد بعملها في تصميم الأزياء وتنسيق إطلالات نجوم الفن العربي، كما تولّت الإشراف على الملابس في عدد من الأعمال الدرامية. وهي متزوجة من الممثل السوري أنس طيارة منذ عام 2022.


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A post shared by Carole Bou Khaled (@carolfull)

 

 
 
 
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