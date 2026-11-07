ليس لبنانيا.. إليسا تُعلن ارتباطها فمن هو حبيبها الجديد؟ (فيديو)

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اليسا تفجر مفاجأة: اختر الشخص الصح وهو مش لبناني بس قريب ليك .. وافضل صفة فيه صادق.. عمرو أديب: هو فيه راجل صادق!؟
مجاناً على MBC شاهد
برنامج #الحكاية يعرض من الجمعة - الأثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على #MBCMASR
لمتابعة البث المباشر
https://t.co/RTnAOFF7aE https://t.co/m8lWA8THBu— MBC مصر (@mbcmasr) November 6, 2026
اليسا تفجر مفاجأة: اختر الشخص الصح وهو مش لبناني بس قريب ليك .. وافضل صفة فيه صادق.. عمرو أديب: هو فيه راجل صادق!؟
مجاناً على MBC شاهد
برنامج #الحكاية يعرض من الجمعة - الأثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على #MBCMASR
لمتابعة البث المباشر
https://t.co/RTnAOFF7aE https://t.co/m8lWA8THBu