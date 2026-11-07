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فنون ومشاهير

ليس لبنانيا.. إليسا تُعلن ارتباطها فمن هو حبيبها الجديد؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2026 | 02:25
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ليس لبنانيا.. إليسا تُعلن ارتباطها فمن هو حبيبها الجديد؟ (فيديو)
ليس لبنانيا.. إليسا تُعلن ارتباطها فمن هو حبيبها الجديد؟ (فيديو) photos 0
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أكدت الفنانة إليسا ارتباطها عاطفياً، معلنة دخولها مرحلة جديدة في حياتها الشخصية. 

وأوضحت إليسا خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر أن حبيبها يكبرها بنحو عامين ولا يحمل الجنسية اللبنانية، مكتفية بالإشارة إلى أنه "قريب" من عمرو أديب، من دون الكشف عن هويته أو طبيعة عمله.
 
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وأكدت أن أكثر ما يجذبها إليه صدقه وكرمه ووقوفه إلى جانبها، مشيرة إلى أنها تشعر هذه المرة بأنها اختارت الشخص المناسب، وأن تجارب انكسار القلب التي مرت بها أصبحت من الماضي.



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