ليس لبنانيا.. إليسا تُعلن ارتباطها فمن هو حبيبها الجديد؟ (فيديو)

أكدت الفنانة إليسا ارتباطها عاطفياً، معلنة دخولها مرحلة جديدة في حياتها الشخصية.



وأوضحت إليسا خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبر شاشة MBC مصر أن حبيبها يكبرها بنحو عامين ولا يحمل الجنسية ، مكتفية بالإشارة إلى أنه "قريب" من عمرو أديب، من دون هويته أو طبيعة عمله.

تفجر مفاجأة: اختر الشخص الصح وهو مش لبناني بس قريب ليك .. وافضل صفة فيه صادق.. عمرو أديب: هو فيه راجل صادق!؟ مجاناً على MBC شاهد برنامج #الحكاية يعرض من الجمعة - الأثنين الساعة 10 مساء بتوقيت على #MBCMASR لمتابعة البث المباشر https://t.co/RTnAOFF7aE https://t.co/m8lWA8THBu — MBC مصر (@mbcmasr) November 6, 2026 Advertisement

وأكدت أن أكثر ما يجذبها إليه صدقه وكرمه ووقوفه إلى جانبها، مشيرة إلى أنها تشعر هذه المرة بأنها اختارت الشخص المناسب، وأن تجارب انكسار القلب التي مرت بها أصبحت من الماضي.





