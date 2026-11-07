ياسمين عبد العزيز تعاتب أحمد السبكي: "أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟"

قابلت الفنانة ياسمين إشادة المنتج أحمد السبكي بنجاح فيلمها "خلي بالك من نفسك" بعتاب ساخر، مذكّرةً بعدم حماسه للعمل قبل طرحه في دور .

وأعادت ياسمين نشر تصريحاته عبر حسابها على " "، وكتبت: "شكرًا على كلامك.. مع أنك ماكنتش متحمس قبل نزول الفيلم.. عموما شهادة أعتز بيها.. ولو أني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟".

وكان السبكي قد تحدث عن نجاح الفيلم خلال ظهوره في بودكاست "حوارات مع عباس"، الذي يقدمه الفنان عباس ، مشيراً إلى تحقيقه إيرادات في مصر والسعودية والكويت وأسواق خليجية أخرى.

ويجمع "خلي بالك من نفسك" ياسمين عبد وأحمد السقا في أول تعاون سينمائي بينهما، بمشاركة لبلبة ومحمد رضوان وعدد من ضيوف الشرف. والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، ويمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.