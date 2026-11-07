ياسمين عبد العزيز تعاتب أحمد السبكي: "أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟"

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قابلت الفنانة ياسمين عبد العزيز إشادة المنتج أحمد السبكي بنجاح فيلمها "خلي بالك من نفسك" بعتاب ساخر، مذكّرةً بعدم حماسه للعمل قبل طرحه في دور العرض.
وأعادت ياسمين نشر تصريحاته عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "شكرًا على كلامك.. مع أنك ماكنتش متحمس قبل نزول الفيلم.. عموما شهادة أعتز بيها.. ولو أني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟".
وكان السبكي قد تحدث عن نجاح الفيلم خلال ظهوره في بودكاست "حوارات مع عباس"، الذي يقدمه الفنان عباس أبو الحسن، مشيراً إلى تحقيقه إيرادات في مصر والسعودية والكويت وأسواق خليجية أخرى.
ويجمع "خلي بالك من نفسك" ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في أول تعاون سينمائي بينهما، بمشاركة لبلبة ومحمد رضوان وعدد من ضيوف الشرف. والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، ويمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.