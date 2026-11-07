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فنون ومشاهير

"حلم جديد".. فضل شاكر يطرح 6 أغنيات تباعاً حتى نهاية العام

Lebanon 24
07-11-2026 | 14:47
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حلم جديد.. فضل شاكر يطرح 6 أغنيات تباعاً حتى نهاية العام
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يستكمل الفنان فضل شاكر طرح أغنيات ألبومه المصغّر "حلم جديد"، الذي يضم ست أغنيات تُصدر منفردة حتى نهاية العام، بعدما أطلق أولى أغنياته "نام الليل" في 3 تشرين الثاني.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر أن الأغنيتين الثانية والثالثة ستصدران يومَي 15 و30 تشرين الثاني، على أن تُطرح الأغنيات الثلاث المتبقية في 9 و16 و30 كانون الأول. ويتعاون شاكر مع الشاعرة جومانا جمال في أكثر من أغنية ضمن الألبوم.

وحملت "نام الليل" كلمات وألحان جومانا جمال، فيما تولّى حسام صعب التوزيع والميكس والماستر، وصُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وفي سياق متصل، أكد الشاعر أحمد ماضي، في تصريحات سابقة للموقع، أن صحة شاكر جيدة، معتبراً أن توتره خلال حفله الأخير طبيعي بعد غياب عن الجمهور استمر نحو 14 عاماً. وأضاف أن الفنان يخطط لإحياء حفلات في مصر ودول أخرى خلال الفترة المقبلة.

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