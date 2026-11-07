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فنون ومشاهير

منشور ترويجي لكارداشيان يتحوّل إلى جدل سياسي.. وعلاقتها بإيفانكا وماسك تعود للواجهة

Lebanon 24
07-11-2026 | 15:37
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منشور ترويجي لكارداشيان يتحوّل إلى جدل سياسي.. وعلاقتها بإيفانكا وماسك تعود للواجهة
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أثار منشور ترويجي لكارداشيان نقاشاً حول مواقفها السياسية، بعدما قرأه بعض المتابعين باعتباره تعليقاً على انتصارات انتخابية، رغم خلوّه من أي إشارة صريحة إلى الانتخابات أو الأحزاب.

وتزامن المنشور مع ظهورها في برنامج "Good Morning America" على قناة "ABC"، برفقة زملائها في مسلسل "All's Fair"، للحديث عن الموسم الجديد.

واستعاد منتقدون صورها مع إيفانكا ترامب وروبوت تابع لشركة "تسلا"، فيما رأى آخرون أن الجدل يستند إلى قراءة خاطئة لرسالة ترويجية عادية. وذكّر متابعون بدعمها السابق للديمقراطيين وصورها مع جو بايدن وكامالا هاريس.

وكانت كارداشيان قد احتفلت بفوز بايدن عام 2020، لكنها لم تؤيد أي مرشح في انتخابات 2024. وأصبحت منشوراتها لاحقاً موضع تدقيق، خصوصاً بعدما نشرت صورة لميلانيا ترامب يوم التنصيب، وأظهرت صداقتها مع إيفانكا، إلى جانب ظهورها مع روبوت "أوبتيموس" من "تسلا" في مجلة "Perfect".

وسبق لكارداشيان أن انتقدت ترامب بشدة عام 2017، قبل أن تتعاون معه في ملف إصلاح العدالة الجنائية خلال إدارته الأولى. ووصفها ترامب لاحقاً بأنها "أكثر مشاهير العالم مبالغة في التقييم".

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ميلانيا ترامب

إيفانكا ترامب

كامالا هاريس

جو بايدن

ديمقراطي

ميلانيا

كامالا

ترامب

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