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فنون ومشاهير

أشرف زكي عن دعم زملائه والانتقادات: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:00
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أشرف زكي عن دعم زملائه والانتقادات: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة
أشرف زكي عن دعم زملائه والانتقادات: الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة photos 0
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أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي أن ثقة الفنانين به ومساندتهم له تمثلان مسؤولية يعتز بها، مشدداً على استعداده للاستفادة من أي انتقاد بنّاء يوجّه إليه.

وقال، خلال مداخلة إعلامية: "في خدمة زملائي وشرف ليا خدمتهم"، معرباً عن تقديره لإشادة الفنان يحيى الفخراني، الذي وصفه بأنه رمز بالنسبة إليه.

وروى زكي أنه قرأ منشوراً لسيدة تتحدث عن مشكلة واجهتها، فنصحتها إحدى صديقاتها بالتواصل معه، معتبراً أن هذه الثقة وشعور زملائه بالأمان نعمة كبيرة.

وعن تعامله مع الانتقادات، قال: "الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، الحمد لله بواجه كل حاجة، ولو في انتقاد بناء بستفيد منه، وكلنا بننتقد".

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