أخبار تلاحق هذا النجم... هل بات من دون مأوى؟!

نفى الممثل الأميركي ، المعروف بأدواره في مسلسلات "7th Heaven" و"Party of Five" وفيلم "Mallrats"، أن يكون مشرّداً أو مهدداً بفقدان مسكنه، بعدما أثار منشور له عبر قلق متابعيه، إثر حديثه عن احتمال خسارة عمله ومنزله.

وأوضح لندن، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه يمتلك شقة سكنية في ، مشيراً إلى أن ما دفعه إلى طلب المساعدة كان صدمته من تصرفات رئيسه في العمل، وعدم رغبته في مغادرة التي قال إنه أحب الإقامة فيها.

وكتب الممثل: "لديّ شقة في . مجلة People تصوّرني وكأنني مشرّد"، مضيفاً أن ما حصل جرى تضخيمه، وأنه لم يكن في وضع مادي معدم، واعتذر عن الصياغة التي استخدمها وأدت إلى سوء فهم.

وكان لندن قد نشر، الخميس 5 تشرين الثاني، رسالة قال فيها إن رئيسه يمرّ بأزمة نفسية، وإنه قد يخسر عمله ومنزله، طالباً من متابعيه مساعدته في العثور على فرصة عمل ومكان للإقامة. كما أشار إلى أنه لم يكن بخير، وأن الوضع أثر في قدرته على النوم والتنفس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Independent"، نقلاً عن تغطيات إعلامية أميركية، يعمل لندن في وظيفة بدوام كامل إلى جانب التمثيل، وقد تولّى أعمالاً يدوية خلال الفترات التي لا يشارك فيها في أعمال فنية، من بينها تقليم الأشجار وتركيب الأحجار وتشغيل الآليات الثقيلة.

وفي منشور لاحق، طمأن الممثل متابعيه إلى أنه بخير، وقال إنه تلقى بالفعل عروضاً وفرص عمل محتملة، وإنه يستعد لتصوير فيلم جديد، معتبراً أن الابتعاد عن مكان عمله الحالي قد يتحول إلى فرصة إيجابية تتيح له العودة إلى ابنه وإلى نشاطه الفني.