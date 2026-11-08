في سن الـ81.. فنان مصري يعلن زواجه للمرة السادسة! (صور)

شارك الفنان المصري قيس متابعيه صوراً ومقاطع فيديو من زواجه السادس، معلناً ارتباطه في سن الـ81، في خبر أثار تفاعلاً واسعاً على .

وكتب عبد عبر حسابه على " ": "الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي"، معبّراً عن سعادته بالمناسبة.

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وتباينت تعليقات المتابعين بين الدهشة من زواجه في هذه السن والتساؤل عن فارق العمر بينه وبين زوجته، وبين التأكيد أن اختيار شريك الحياة قرار شخصي لا يرتبط بالعمر.

ودعا آخرون إلى احترام خصوصية الزوجين والتعامل مع المناسبة بوصفها حدثاً سعيداً بعيداً عن الأحكام المسبقة.