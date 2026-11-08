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فنون ومشاهير

"نتفليكس" تحتفل بعقد في تركيا وتعلن استثمار 10 مليارات ليرة

Lebanon 24
08-11-2026 | 01:55
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نتفليكس تحتفل بعقد في تركيا وتعلن استثمار 10 مليارات ليرة
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كشفت منصة "نتفليكس" عن خطة لاستثمار 10 مليارات ليرة تركية في إنتاج الأعمال المحلية وتطويرها بين عامَي 2026 و2028، خلال حفل أقامته في إسطنبول، الجمعة، احتفالاً بمرور عشر سنوات على انطلاق أعمالها في تركيا.

وجمع الحفل عدداً من أبرز نجوم الدراما والسينما التركية، بينهم أراس بولوت إينيملي، وإنجين أكيورك، وديميت أوزديمير، وسيريناي ساريكايا، ونسليهان أتاغول، وبيرجي أكالاي، وبينار دينيز، وميرت رمضان ديمير، وباريش أردوتش، وتولغا ساريتاش، وغوبسي أوزاي.

وتأتي الخطة في ظل توسّع حضور الإنتاجات التركية لدى الجمهور خارج البلاد، بعدما حققت أعمال درامية وسينمائية محلية متابعة دولية خلال السنوات الأخيرة.

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