شريكته عثرت عليه وأعلنت الخبر بكلمات مؤثرة... العثور على مخرج شاب متوفيا داخل منزله!

توفي المخرج التشيلي سيباستيان ليليو، الحائز جائزة الأوسكار عن فيلم "امرأة رائعة"، عن 52 عاماً، بعدما عُثر عليه متوفياً داخل منزله في العاصمة ، بحسب تقارير إعلامية تشيلية.

وعُثر على ليليو، الجمعة، في منزله بمنطقة لاس كونديس، على يد شريكته الممثلة أماليا كاساي، التي أبلغت الشرطة بالواقعة، وفق ما أورده موقع "إمول" التشيلي. وأعلنت كاساي وفاته في بيان عائلي، مشيرة إلى أنه رحل لأسباب صحية، من دون سبب محدد للوفاة.

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وجاء في البيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة المخرج التشيلي سيباستيان ليليو لأسباب صحية. نمرّ بمرحلة من الألم الشديد، وستبقى ذكراه معنا إلى الأبد. كان إنساناً رائعاً أسهم في الثقافة التشيلية في محطات مهمة من تاريخها". كما طلبت العائلة احترام خصوصيتها في هذه المرحلة الصعبة.

ونشرت كاساي، لاحقاً، صوراً تجمعها بالمخرج الراحل، وودعته برسالة مؤثرة قالت فيها: "أحبك في هذه الحياة وفي كل الحيوات المقبلة"، مضيفة أن "الحب وحده يبقى".

وذكرت صحيفة " ميل" أن ليليو كان يعمل قبل وفاته على اقتباس سينمائي لرواية "الشاعر التشيلي" للكاتب أليخاندرو زامبرا، كما كان يستعد لإخراج فيلم "Voyagers"، الذي يضم في بطولته أندرو غارفيلد وديزي إدغار .

ويُعد ليليو من أبرز المخرجين التشيليين، واشتهر بأفلام عدة، بينها "Gloria" و"Disobedience" و"The Wonder" و"The Wave". وحقق شهرة عالمية عام 2018، عندما فاز فيلمه "امرأة رائعة" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، ليمنح تشيلي ثاني في تاريخها.

وُلد ليليو في مدينة مندوزا الأرجنتينية، وانتقل إلى تشيلي مع عائلته عندما كان في الثانية من عمره. ودرس الصحافة لمدة عام قبل أن يلتحق بمدرسة السينما التشيلية.