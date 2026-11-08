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فنون ومشاهير

في حفل مفاجئ.. ممثل يتزوج زوجته مرة ثانية!

Lebanon 24
08-11-2026 | 04:31
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في حفل مفاجئ.. ممثل يتزوج زوجته مرة ثانية!
في حفل مفاجئ.. ممثل يتزوج زوجته مرة ثانية! photos 0
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احتفل الممثل الأميركي جوش برولين، البالغ 58 عاماً، وزوجته كاثرين بويد، 39 عاماً، بمرور عشر سنوات على زواجهما، من خلال تجديد عهود الزواج في حفل مفاجئ أقيم في لاس فيغاس، بحضور أفراد من العائلة والأصدقاء، وبمشاركة شخص جسّد شخصية المغني الراحل إلفيس بريسلي.
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وأقيمت المراسم في كنيسة "Little White Wedding Chapel" الشهيرة، حيث تبادل الزوجان عهود الزواج مجدداً، وتبادلا القبلات أمام الحاضرين، فيما تولّى مقلّد إلفيس بريسلي إحياء المراسم. وشاركت ابنتاهما ويستلِن، البالغة 8 سنوات، وتشابل، 5 سنوات، في الاحتفال، وظهرتا مع والديهما في صور عائلية نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وبحسب مجلة "Hello!"، اختارت كاثرين فستاناً أبيض قصيراً مع طبقة شفافة وحذاءً بنيّاً برقبة عالية، فيما ارتدى برولين قميصاً أسود وبنطال جينز.

ونشر الزوجان صوراً من المناسبة عبر حساباتهما، وأرفق برولين الصور بعبارة مازحة: "لاس فيغاس، عهود الزواج وميتاليكا"، في إشارة إلى فرقة "Metallica" التي كانت تحيي حفلات في المدينة خلال زيارتهما.
الزوجان السعيدان مع مقلد إلفيس


وجاء تجديد العهود بعد أسابيع من احتفال الزوجين بذكرى زواجهما العاشرة في 24 أيلول، إذ تزوجا للمرة الأولى في ولاية كارولاينا الشمالية عام 2016، بعدما تعارفا قبل ذلك بثلاث سنوات، حين كانت كاثرين تعمل مساعدة لبرولين.

وكان برولين قد نشر في ذكرى زواجهما صورة بالأبيض والأسود من حفل زفافهما الأول، مرفقة برسالة وصف فيها زوجته بأنها الرفيقة التي كان يبحث عنها، قائلاً إنه كان يتمنى منذ صغره العثور على شخص يشاركه مغامرات الحياة، مضيفاً أنهما ما زالا يعيشان هذه التجربة بعد عشر سنوات.

من جهتها، استذكرت كاثرين السنوات التي جمعتهما، مشيرة إلى أنهما كوّنا عائلة تضم أربعة أبناء بينهما، وانتقلا إلى ثلاث منازل مختلفة، وسافرا إلى أماكن عديدة، وكتبت: "أحبك كثيراً، والأمور تصبح أفضل باستمرار".

ولدى برولين ابنتان من زوجته الحالية، فيما لديه أيضاً ابنان بالغان، تريفور، 38 عاماً، وإيدن، 31 عاماً، من زواجه السابق بالممثلة أليس أدير.
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