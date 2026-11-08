في حفل مفاجئ.. ممثل يتزوج زوجته مرة ثانية!

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وأقيمت المراسم في "Little White Wedding Chapel" الشهيرة، حيث تبادل الزوجان عهود الزواج مجدداً، وتبادلا القبلات أمام الحاضرين، فيما تولّى مقلّد إلفيس بريسلي إحياء المراسم. وشاركت ابنتاهما ويستلِن، البالغة 8 سنوات، وتشابل، 5 سنوات، في الاحتفال، وظهرتا مع والديهما في صور عائلية نُشرت عبر .وبحسب مجلة "Hello!"، اختارت كاثرين فستاناً أبيض قصيراً مع طبقة شفافة وحذاءً بنيّاً برقبة عالية، فيما ارتدى برولين قميصاً أسود وبنطال جينز.ونشر الزوجان صوراً من المناسبة عبر حساباتهما، وأرفق برولين الصور بعبارة مازحة: "لاس فيغاس، عهود الزواج وميتاليكا"، في إشارة إلى فرقة "Metallica" التي كانت تحيي حفلات في المدينة خلال زيارتهما.وجاء تجديد العهود بعد أسابيع من احتفال الزوجين بذكرى زواجهما العاشرة في 24 أيلول، إذ تزوجا للمرة الأولى في ولاية كارولاينا الشمالية عام 2016، بعدما تعارفا قبل ذلك بثلاث سنوات، حين كانت كاثرين تعمل مساعدة لبرولين.وكان برولين قد نشر في ذكرى زواجهما صورة بالأبيض والأسود من حفل زفافهما الأول، مرفقة برسالة وصف فيها زوجته بأنها الرفيقة التي كان يبحث عنها، قائلاً إنه كان يتمنى منذ صغره العثور على شخص يشاركه مغامرات الحياة، مضيفاً أنهما ما زالا يعيشان هذه التجربة بعد عشر سنوات.من جهتها، استذكرت كاثرين السنوات التي جمعتهما، مشيرة إلى أنهما كوّنا عائلة تضم أربعة أبناء بينهما، وانتقلا إلى ثلاث منازل مختلفة، وسافرا إلى أماكن عديدة، وكتبت: "أحبك كثيراً، والأمور تصبح أفضل باستمرار".ولدى برولين ابنتان من زوجته الحالية، فيما لديه أيضاً ابنان بالغان، ، 38 عاماً، وإيدن، 31 عاماً، من زواجه السابق بالممثلة أليس أدير.