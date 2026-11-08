مصممة فستان زفاف الأميرة ديانا تقاضي معرضاً في لاس فيغاس.. ما القصة؟

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رفعت مصممة فستان زفاف الأميرة ديانا، ، دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة عن معرض في مدينة لاس فيغاس ، تتهمها فيها بنسخ تصاميمها وعرض نسخة من الفستان الشهير من دون الحصول على إذن منها، وفق ما أوردته صحيفة " ميل".ويتيح المعرض للزوار السير فوق ممر زجاجي شفاف يمتد فوق ذيل نسخة من فستان الزفاف، الذي يبلغ طوله نحو 25 قدما، وهو ما اعتبرته المصممة إساءة إلى القيمة الفنية والتاريخية لتصميمها، وانتهاكا لحقوقها فيه.وبحسب التقرير الذي نُشر في صحيفة "ديلي ميل"، تتهم إيمانويل خمس شركات تقف وراء معرض "الأميرة ديانا والعائلة الملكية" بنسخ تصاميمها من دون موافقتها، بعدما فشلت المفاوضات بشأن الحصول على ترخيص لاستخدامها.وتعود القضية إلى الفستان الذي صممته إيمانويل للأميرة ديانا عام 1981، بمناسبة زفافها من الأمير ، الذي تميز بذيله الذي امتد نحو 25 قدما. وتقول المصممة إن المعرض يعرض نسخة ورقية من الفستان بالحجم الطبيعي، نفذتها الفنانة البلجيكية إيزابيل دو بورشغراف، وتبدو واقعية إلى درجة قد تجعل الزوار يعتقدون أنها القطعة الأصلية.وتشير الدعوى إلى أن ممثلا عن الشركة المنظمة للمعرض تواصل مع إيمانويل عام 2019 للحصول على إذن بعرض نسخة من الفستان، قبل أن تبدأ المفاوضات في العام التالي، لكنها لم تسفر عن اتفاق. وتتهم المصممة الشركات بالمضي في إنتاج النسخة الورقية وعرضها رغم عدم منحها الموافقة.ولا تقتصر الدعوى على فستان الزفاف، إذ تشمل تصاميم أخرى تقول إيمانويل إنها عُرضت أو نُسخت من دون إذن، من بينها فستان أسود من الحرير، وآخر أزرق فاتح مرصع بالترتر، وفستان ذهبي وأبيض، إضافة إلى رسومات أصلية وتصاميم لفساتين وصيفات العروس في زفاف ديانا.كما تتهم المصممة الجهات المنظمة باستخدام اسمها للإشارة إلى أنها صاحبة بعض التصاميم المعروضة، من دون موافقتها، وتطالب بتعويضات مالية وأرباح مرتبطة بالاستخدام المزعوم لتصاميمها، إلى جانب أمر قضائي يمنع استمرار عرض الأعمال التي تقول إنها تنتهك حقوقها.ورُفعت الدعوى أمام محكمة في ولاية نيفادا الأمريكية، ضد خمس شركات مرتبطة بإنتاج المعرض وتشغيله. ولم تكن المحكمة قد أصدرت حكما بشأن الاتهامات عند نشر المعلومات المتاحة عن القضية.