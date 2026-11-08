وفاة مطرب شهير إثر سقوطه من الطابق الرابع.. وطليقته تكشف ملابسات الحادث

لقي المطرب الشعبي المصري منصور الأمير مصرعه إثر سقوطه من نافذة منزله بالطابق الرابع في محافظة شمالي البلاد، في حادثة أثارت جدلاً بشأن ملابسات وفاته، وسط روايات تحدثت عن انتحاره بسبب أزمة نفسية، وهو ما نفته طليقته، مؤكدة أن سقوطه نجم عن اختلال توازنه.

وقالت طليقته، في منشور عبر حسابها على " "، إن الراحل لم يقدم على الانتحار، بل فقد توازنه وسقط من النافذة، داعية إلى عدم تداول معلومات مغلوطة عن وفاته.

وأشارت إلى أنه كان ملتزماً بالصلاة وقريباً من الله، كما عانى مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، مطالبة جمهوره بالدعاء له والترحم عليه.

في المقابل، كشفت إحدى المقربات منه عن تفاصيل آخر اتصال هاتفي جمعهما قبل وفاته، مشيرة إلى أنه كان يمر بحالة من الحزن واليأس، ويشعر بتخلي المحيطين به عنه.

وأضافت أنها حاولت مساندته وتشجيعه على تجاوز أزمته، بعدما أخبرها بأنه يشعر بالوحدة ولا يجد من يقف إلى جانبه، لافتة إلى أنه تحدث خلال المكالمة عن الصبر وثوابه رغم وضعه النفسي الصعب.

بدورها، نعت للمهن الموسيقية في بورسعيد الفنان الراحل، معربة عن حزنها لوفاته، ومقدمة التعازي إلى أسرته ومحبيه.