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فنون ومشاهير

حكم بالسجن 10 سنوات ونصف على ممثل كوميدي شهير.. هذه التهم الموجّهة إليه!

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:08
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حكم بالسجن 10 سنوات ونصف على ممثل كوميدي شهير.. هذه التهم الموجّهة إليه!
حكم بالسجن 10 سنوات ونصف على ممثل كوميدي شهير.. هذه التهم الموجّهة إليه! photos 0
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قضت محكمة بريطانية، الاثنين، بسجن الممثل الكوميدي راسل براند لمدة 10 سنوات و6 أشهر، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، في قضية وضعت حداً لمسيرة أحد أشهر نجوم الكوميديا في بريطانيا وهوليوود.

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وأفادت شبكة "NBC News" بأن الحكم صدر بعد أيام من إدانة هيئة المحلفين لبراند، البالغ 51 عاماً، إثر محاكمة استمرت أربعة أسابيع في محكمة ساوثوارك بالعاصمة لندن، فيما واصل الممثل إنكار التهم المنسوبة إليه.

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصف القاضي جويل بيناتان براند بأنه "متحرش جنسي"، مشيداً بشجاعة النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن ضده.

 

وتحدثت الضحايا، خلال الجلسة وفي إفادات خطية، عن التداعيات النفسية للاعتداءات، مشيرات إلى أن آثارها لا تزال تنعكس على حياتهن اليومية. وروت إحداهن أنها عانت لسنوات من الصدمة والاضطرابات النفسية، فيما أكدت أخرى أن براند لم يُبدِ أي ندم على ما ارتكبه.

 

وتشمل التهم التي أُدين بها اغتصاب امرأة التقاها خلال أحد عروضه عام 2009، إضافة إلى الاعتداء جنسياً على ثلاث نساء في حوادث منفصلة وقعت بين عامي 2004 و2009.

 

في المقابل، برأته المحكمة من تهمتين إضافيتين بالاغتصاب، إلى جانب تهمة محاولة ارتكاب اعتداء غير لائق. كما أحالت شرطة لندن ملفات تتعلق باتهامات اغتصاب أخرى إلى النيابة العامة لدراستها.

واكتسب براند شهرة واسعة من خلال مشاركته في أفلام سينمائية، أبرزها "نسيان سارة مارشال" و"أحضره إلى اليونان"، كما حظيت علاقته بالمغنية الأميركية كاتي بيري باهتمام إعلامي كبير، قبل انفصالهما عام 2012.

 

وفي السنوات الأخيرة، ابتعد عن عالم التمثيل ووسائل الإعلام التقليدية، متجهاً إلى نشر محتوى سياسي واجتماعي عبر المنصات الإلكترونية.

وحضرت زوجته لورا غالاغر جلسة إصدار الحكم، بعدما سبق أن دافعت عنه ووصفته بأنه أب محب لأطفالهما الثلاثة.

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