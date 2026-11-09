داخل مقام في بغداد.. أحمد سعد يثير الجدل بما فعله (فيديو)

حظي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد سعد بتفاعل واسع عبر ، بعدما ظهر داخل مقام الشيخ عبدالقادر الجيلاني في العاصمة ، مردداً ابتهالات دينية في أجواء روحانية.



ونشر سعد الفيديو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، موثقاً لحظة دخوله المقام ووقوفه أمامه، حيث أدى مجموعة من الابتهالات التي تضمنت عبارات الله ورسوله.

وأرفق الفنان المقطع بعبارة: "لُغَةُ الْكَلَامِ كَمَا رَأَيْتَ عَلَى فَمِي.. خَجْلَى، وَلَوْلَا الْحُبُّ لَمْ أَتَكَلَّمِ، يا سيدي يا عبد ".

وسرعان ما حصد الفيديو تفاعلاً كبيراً، إذ أشاد متابعون بصوت سعد وأدائه، فيما دعاه آخرون إلى إصدار ألبوم يضم أناشيد وابتهالات دينية.

وليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها الفنان المصري المقام، إذ سبق أن نشر عام 2025 مقاطع من زيارته له ولمقام أبي حنيفة النعمان، خلال وجوده في لإحياء حفل فني شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.







Advertisement

A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)