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فنون ومشاهير

أحمد حلمي يكشف سرا عن زوجته منى زكي.. ولهذا السبب استعان بأطباء نفسيين

Lebanon 24
10-11-2026 | 02:35
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تطرق الفنان المصري أحمد حلمي لمسلسل "طالع نازل"، بطولة زوجته الفنانة منى زكي، كاشفاً أنها لم تشاهد العمل حتى الآن بسبب القلق والتوتر من ردود فعل الجمهور.
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وقال حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب، مازحاً إنه يعيش في نعيم، قبل أن يوضح أن منى زكي تفضل انتظار آراء الجمهور قبل مشاهدة المسلسل، لأنها لا تريد أن تعيش أجواء التوتر في الوقت الحالي.

وأعرب عن إعجابه باختيارات زوجته الفنية وتنوع أدوارها، مؤكداً أن نجاحها من نجاحه، وأنها كانت دائماً الداعم الأكبر له ووقفت إلى جانبه منذ بداية مشواره الفني.

وفي سياق آخر، كشف حلمي أنه استعان بأطباء نفسيين للتحضير لشخصيته في فيلم "حدوتة"، بهدف فهم أبعادها النفسية وتقديمها بصورة واقعية، مشيراً إلى أن الفيلم يحمل رسالة تدعو إلى عدم تجاهل المشكلات النفسية والاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة.
 
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