بعد استئصال ثدييها.. ممثلة تشارك صور مع جمهورها وتكشف تفاصيل صادمة عن رحلة العلاج (صور)

كشفت الكوميدية لوسي عن تفاصيل جديدة من رحلة تعافيها بعد خضوعها لعملية استئصال الثديين إثر تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، متحدثة عن صعوبات جسدية واجهتها بعد الجراحة، ومؤكدة في الوقت نفسه أن الفحوص أظهرت أن السرطان لم يصل إلى العقد اللمفاوية. Advertisement

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت لوسي، البالغة 58 عاماً، مرتدية قميصاً أسود، وسخرت من التغيير الكبير في مظهرها بعد العملية، قائلة إنها لم تبدُ بهذا الشكل بقميص بلا أكمام منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، مضيفة مازحة: "إنها لا تنمو مجدداً؟ كان ينبغي أن يخبرني أحد بذلك!".

ووصفت الكوميدية مرحلة التعافي بأنها تجربة صعبة، مشيرة إلى معاناتها من الألم والاحمرار وتقشّر الجلد، إضافة إلى طفح جلدي أحمر غطّى أجزاء واسعة من جسمها. وروت أن أحد الأطباء استخدم كلمة "متقشّر" لوصف حالة جلدها، وعلّقت بسخرية على الأمر.

وأوضحت أنها حظيت بدعم أصدقائها وعائلتها خلال هذه المرحلة، لكنها لم تخفِ أن الفترة الحالية ليست سهلة، مؤكدة أنها ستتجاوزها، وأنها ستواصل إطلاع متابعيها على تطورات حالتها.

نتيجة مطمئنة بعد الجراحة

وكانت لوسي قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي في مطلع تشرين الأول، بعدما كشف تصوير الثدي الشعاعي الروتيني عن نتيجة غير طبيعية. وبعد خضوعها لعملية استئصال جزئي للورم، اكتشف الأطباء وجود خلايا سرطانية إضافية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار استئصال الثديين.

وفي تحديث سابق، كشفت أنها خرجت من المستشفى بعد العملية، وأن الفحوص أظهرت أن السرطان لم يصل إلى العقد اللمفاوية، ووصفت هذه النتيجة بأنها خبر مطمئن للغاية، مستعيدة تعبيراً استخدمته إحدى صديقاتها التي سبق أن واجهت المرض، ومفاده أنها "فازت بيانصيب السرطان".

وكانت لوسي قد أوضحت أن المرض اكتُشف في مرحلة مبكرة نسبياً، ووصفته بأنه غير عدواني نسبياً، كما تحدثت عن أهمية الفحوص الدورية، مشيرة إلى أن الورم لم يكن من النوع الذي يمكن الشعور به عبر الفحص الذاتي، وأن التصوير الشعاعي كان أساسياً في اكتشافه.

وفي رسالتها الأخيرة، دعت النساء إلى الاهتمام بصحتهن وعدم إهمال فحوص الثدي، مؤكدة أن تجربتها جعلتها أكثر إصراراً على تكرار هذه الدعوة. وقالت إن فقدان الثديين ليس أمراً مثالياً بالنسبة إليها، لكنه "أفضل من الموت".

وتواصل لوسي مشاركة تفاصيل تجربتها مع المرض عبر ، مستخدمة حسّها الفكاهي في الحديث عن التغيرات الجسدية والنفسية التي رافقت العلاج، من دون أن تخفي صعوبة المرحلة التي تمر بها.