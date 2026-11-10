تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد استئصال ثدييها.. ممثلة تشارك صور مع جمهورها وتكشف تفاصيل صادمة عن رحلة العلاج (صور)

Lebanon 24
10-11-2026 | 07:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد استئصال ثدييها.. ممثلة تشارك صور مع جمهورها وتكشف تفاصيل صادمة عن رحلة العلاج (صور)
بعد استئصال ثدييها.. ممثلة تشارك صور مع جمهورها وتكشف تفاصيل صادمة عن رحلة العلاج (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الكوميدية الأسترالية جوديث لوسي عن تفاصيل جديدة من رحلة تعافيها بعد خضوعها لعملية استئصال الثديين إثر تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، متحدثة عن صعوبات جسدية واجهتها بعد الجراحة، ومؤكدة في الوقت نفسه أن الفحوص أظهرت أن السرطان لم يصل إلى العقد اللمفاوية.

Advertisement

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت لوسي، البالغة 58 عاماً، مرتدية قميصاً أسود، وسخرت من التغيير الكبير في مظهرها بعد العملية، قائلة إنها لم تبدُ بهذا الشكل بقميص بلا أكمام منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، مضيفة مازحة: "إنها لا تنمو مجدداً؟ كان ينبغي أن يخبرني أحد بذلك!".

ووصفت الكوميدية مرحلة التعافي بأنها تجربة صعبة، مشيرة إلى معاناتها من الألم والاحمرار وتقشّر الجلد، إضافة إلى طفح جلدي أحمر غطّى أجزاء واسعة من جسمها. وروت أن أحد الأطباء استخدم كلمة "متقشّر" لوصف حالة جلدها، وعلّقت بسخرية على الأمر.

وأوضحت أنها حظيت بدعم أصدقائها وعائلتها خلال هذه المرحلة، لكنها لم تخفِ أن الفترة الحالية ليست سهلة، مؤكدة أنها ستتجاوزها، وأنها ستواصل إطلاع متابعيها على تطورات حالتها.

نتيجة مطمئنة بعد الجراحة

وكانت لوسي قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي في مطلع تشرين الأول، بعدما كشف تصوير الثدي الشعاعي الروتيني عن نتيجة غير طبيعية. وبعد خضوعها لعملية استئصال جزئي للورم، اكتشف الأطباء وجود خلايا سرطانية إضافية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار استئصال الثديين.

وفي تحديث سابق، كشفت أنها خرجت من المستشفى بعد العملية، وأن الفحوص أظهرت أن السرطان لم يصل إلى العقد اللمفاوية، ووصفت هذه النتيجة بأنها خبر مطمئن للغاية، مستعيدة تعبيراً استخدمته إحدى صديقاتها التي سبق أن واجهت المرض، ومفاده أنها "فازت بيانصيب السرطان".

وكانت لوسي قد أوضحت أن المرض اكتُشف في مرحلة مبكرة نسبياً، ووصفته بأنه غير عدواني نسبياً، كما تحدثت عن أهمية الفحوص الدورية، مشيرة إلى أن الورم لم يكن من النوع الذي يمكن الشعور به عبر الفحص الذاتي، وأن التصوير الشعاعي كان أساسياً في اكتشافه.

وفي رسالتها الأخيرة، دعت النساء إلى الاهتمام بصحتهن وعدم إهمال فحوص الثدي، مؤكدة أن تجربتها جعلتها أكثر إصراراً على تكرار هذه الدعوة. وقالت إن فقدان الثديين ليس أمراً مثالياً بالنسبة إليها، لكنه "أفضل من الموت".

وتواصل لوسي مشاركة تفاصيل تجربتها مع المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة حسّها الفكاهي في الحديث عن التغيرات الجسدية والنفسية التي رافقت العلاج، من دون أن تخفي صعوبة المرحلة التي تمر بها.

مواضيع ذات صلة
إبراهيم حسن يكشف تفاصيل صادمة عن شقيقه حسام
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة طبية.. استئصال أثداء 20 امرأة بلا ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف تفاصيل تجربتها مع الخيانة الزوجية وشروط عودتها إلى الدراما (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 14 عاماً.. ممثلة شهيرة تكشف تفاصيل خلافها مع زميلتها: "هي التي انتصرت في النهاية"!
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 16:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

صور

مواقع التواصل الاجتماعي

الأسترالية

الأسترالي

الجراح

الاحمر

جوديث

العلا

دوان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-11-10
Lebanon24
02:35 | 2026-11-10
Lebanon24
23:50 | 2026-11-09
Lebanon24
16:08 | 2026-11-09
Lebanon24
13:14 | 2026-11-09
Lebanon24
10:00 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24