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فنون ومشاهير

بعد 25 عاماً... ديفيد شويمر يعيد إحياء قصة السترة الحمراء من "Friends"!

Lebanon 24
10-11-2026 | 09:59
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بعد 25 عاماً... ديفيد شويمر يعيد إحياء قصة السترة الحمراء من Friends!
بعد 25 عاماً... ديفيد شويمر يعيد إحياء قصة السترة الحمراء من Friends! photos 0
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عاد الممثل الأميركي ديفيد شويمر إلى واحدة من أشهر لحظات مسلسل "Friends"، من خلال إعلان تجاري جديد يستحضر قصة السترة الحمراء التي كشفت أن شخصيته "روس غيلر" هي والد طفل رايتشل، بعد نحو 25 عاماً على عرض الحلقة التي شهدت ذلك التطور.

ويظهر شويمر، البالغ 60 عاماً، في إعلان بعنوان "The Red Sweater" لصالح علامة الأزياء "Quince"، وهو يتجول في شوارع نيويورك بحثاً عن سترة من الكشمير باللون الأحمر، ليكتشف أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يصادفهم يرتدون السترة نفسها، حتى إنه يراها على كلب.

وبحسب تقرير نشره موقع "Bang Premier"، تستمر المطاردة في مشاهد كوميدية، قبل أن يعثر شويمر أخيراً على السترة، لكن شخصاً آخر يظهر مدعياً أنها تعود إليه، ما يدفع الممثل إلى استئناف المطاردة.

ويستعيد الإعلان بصورة ساخرة أحداث الحلقة الشهيرة من الموسم الثامن لمسلسل "Friends"، التي حملت عنوان "The One with the Red Sweater"، وبدأت فيها رايتشل غرين، التي أدت دورها جنيفر أنيستون، بالكشف عن حملها، فيما حاول أصدقاؤها معرفة هوية والد الطفل من خلال سترة حمراء تُركت في شقتها.

وبعد سلسلة من التخمينات، يتعرف روس إلى السترة ويعلن أنها تعود إليه، كاشفاً بذلك أنه والد طفل رايتشل. وكان شويمر قد أخرج الحلقة الأصلية أيضاً.

"أنا والسترة الحمراء نعود إلى زمن بعيد"

وفي حديثه عن الإعلان، قال شويمر إنه وجد الفكرة مضحكة عندما عُرضت عليه، مضيفاً: "أنا والسترة الحمراء نعود إلى زمن بعيد".

وأوضح أن دوره هذه المرة يتمثل في مطاردة السترة، بعدما اكتشف أن الجميع يمتلكون واحدة، حتى الكلب، مشيراً إلى أنه كان من محبي علامة "Quince" قبل أن تتواصل معه للمشاركة في الحملة.

ويحمل الإعلان اسم "The Red Sweater"، ويُعد من أبرز حملات العلامة التجارية لموسم الأعياد، كما يروّج للون جديد أطلقته الشركة تحت اسم "Coulis Red" ضمن مجموعة من قطع الكشمير.

وبحسب الشركة، شارك شويمر في تطوير الحملة، من كتابة النص وصولاً إلى المونتاج النهائي، فيما بدأ عرض الإعلان في 9 تشرين الثاني عبر منصتي "youtube" و"Instagram"، ضمن حملة تسويقية تشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

وأعاد الإعلان إلى ذاكرة محبي المسلسل إحدى أكثر لحظاته شهرة، بعدما ارتبطت السترة الحمراء بقصة حمل رايتشل وكشف هوية والد طفلتها، إيما، في أحداث الموسم الثامن.

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