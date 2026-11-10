بعد 6 سنوات من مواجهة السرطان... وفاة ممثل كوميدي شاب ممسكاً بيدي أفراد عائلته

توفي الكوميدي النيوزيلندي داي هينوود عن عمر 48 عاماً، بعد معاناة استمرت ست سنوات مع سرطان الأمعاء النقيلي، وفق ما أعلنت إدارته، مشيرة إلى أنه فارق الحياة في مستشفى صباح الثلاثاء، ممسكاً أفراد عائلته. Advertisement

واشتهر هينوود بمشاركته في البرنامج الكوميدي "7 Days"، إلى جانب عروضه الكوميدية وأعماله التلفزيونية، وامتدت مسيرته لأكثر من 25 عاماً، قدّم خلالها أكثر من 150 حلقة من البرنامج الذي كان أحد أعضائه المؤسسين.

وقالت إدارته، في بيان نقلته شبكة "1News" النيوزيلندية، إنه أمضى عقوداً في إمتاع الجمهور، قبل أن يتحدث علناً عن تجربته مع المرض، مضيفة أن مساهماته في والعمل الخيري ستترك أثراً دائماً، وأن أكثر ما كان يسعده هو إضحاك الناس.

وكان هينوود قد كشف في كانون الثاني 2023 عن إصابته بسرطان الأمعاء النقيلي، بعدما أبقى تشخيصه بعيداً عن الأضواء لنحو ثلاث سنوات، موضحاً أن المرض غير قابل للشفاء. وخضع خلال رحلته العلاجية لجولات عديدة من العلاج الكيميائي وعمليات جراحية كبرى.

وفي آذار 2025، اضطر إلى تأجيل عروضه بعدما تدهورت حالته الصحية، فيما وثّق تجربته مع المرض في الفيلم الوثائقي "Live and Let Dai".

وفي نيسان 2026، تحدث خلال ظهوره في "Between Two Beers" عن خضوعه للجولة الـ51 من العلاج الكيميائي، واصفاً إياها بأنها الأصعب في حياته، لما تركته من آثار جسدية ونفسية. كما أشار إلى أنه كان يتلقى دواء "Cetuximab" الموجّه لعلاج السرطان، والذي ساعد، بحسب قوله، في تقليص الأورام في رئتيه وتحسين قدرته على التنفس.

وكان هينوود قد عبّر خلال حديثه عن تجربته مع المرض عن تغيّر نظرته إلى الموت، قائلاً: " متى سيحدث ذلك، لكن الخوف منه زال... والآن لم يبقَ سوى متعة الحياة".

وإلى جانب "7 Days"، شارك في برامج تلفزيونية عدة، بينها "Insert Video Here" و"Roll the Dai"، كما تولّى تقديم "Dancing with the Stars" و" Masters NZ"، وظهر في الموسم الرابع من "Taskmaster NZ".

وبدأ مسيرته الكوميدية بعد دراسته المسرح والسينما والأديان الشرقية في ، ونال لقب أفضل وجه جديد على شاشة TV2 عام 1999، قبل أن يفوز بجائزة "Billy T Award" عام 2002، المخصصة للمواهب الكوميدية الصاعدة.

وفي عام 2025، مُنح رتبة ضابط في وسام الاستحقاق النيوزيلندي تقديراً لخدماته في مجال الترفيه وجمع التبرعات للأعمال الخيرية.

وهينوود هو نجل الممثل راي هينوود، وتتركه وفاته زوجته جو وطفلاه تشارلي ولوسي ووالدته السيدة كارولين هينوود.