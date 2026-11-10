"لو طلبت الباسورد هاخده".. منى زكي تكشف موقفها من تفتيش هاتف زوجها أحمد حلمي

أثار مشهد تجسس شخصية "نورا"، التي تؤدي دورها الفنانة المصرية منى زكي في مسلسل "طالع نازل"، على هاتف زوجها "علي"، الذي يجسّد شخصيته الفنان محمد شاهين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعانت بتطبيق يتيح مراقبة الهاتف بصورة سريعة ودقيقة.
وأشعل المشهد نقاشاً بين المتابعين، انقسمت خلاله الآراء بين رجال اعتبروا أن التجسس على هواتف الشريك انتهاك للخصوصية وتصرف يهدد استقرار الحياة الزوجية، ونساء رأين أن الزوج الذي لا يخفي أمراً لا داعي لأن يقلق من هذه الخطوة.
وفي تطور لافت، كشفت منى زكي، خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب، أن التطبيق الذي ظهر في المسلسل موجود بالفعل ويُستخدم في الواقع، وليس مجرد فكرة ابتكرها صناع العمل لأغراض درامية.
وشددت زكي على أن تصرفات شخصيتها "نورا" لا تشبه سلوكها في حياتها الشخصية، موضحة أنها لم تحاول يوماً تفتيش هاتف زوجها الفنان أحمد حلمي أو التجسس عليه، كما أنها لا ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة به، وقالت: "لو طلبت الباسورد هاخده لكن أنا مش عايزة".
بدوره، أوضح المخرج هاني خليفة أن فريق المسلسل تعمّد عدم الكشف عن الاسم الحقيقي للتطبيق، واستعاض عنه باسم آخر، تفادياً لتحويل العمل إلى دعاية له أو تشجيع المشاهدين على استخدامه.
ولفت إلى أن فريق العمل اطّلع على التطبيق قبل التصوير لفهم طريقة عمله، إلا أنه أدخل تعديلات على بعض مراحل استخدامه ضمن المشاهد، حفاظاً على الخصوصية.