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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تكشف سبب خضوعها لعملية شد الوجه!

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:00
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فنانة شهيرة تكشف سبب خضوعها لعملية شد الوجه!
فنانة شهيرة تكشف سبب خضوعها لعملية شد الوجه! photos 0
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كشفت الفنانة العُمانية زارا البلوشي عن سبب لجوئها إلى الجراحة التجميلية والخضوع لعملية شد الوجه في وقت سابق من العام الجاري.
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وقالت البلوشي في تصريح إعلامي "إنها كانت بحاجة إلى هذه العملية التي زادت ثقتها بنفسها وجعلتها تشعر بأنها أصبحت أجمل".

وأوضحت الفنانة في مقابلة مصورة، "أنها اتخذت قرار إجراء العمل الجراحي بعد تفكير واستشارة عدد من أصدقائها الذين عارضوا الفكرة، إلا أنها اختارت في النهاية الاستماع إلى رغبتها الشخصية".

وأكدت البلوشي "أنها لاقت ردود فعل إيجابية منذ أن أجرت هذا العمل الجراحي"، لافتةً إلى "أنها تحب أن تشارك تجاربها مع جمهورها ولا تسعى إلى تشجيع النساء على إجراء عمليات التجميل".

ويتزامن حديث البلوشي مع إطلالتها في المسلسل الخليجي "ليل خرمس" الذي انطلقت عروضه قبل أيام ويضم نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بينهم عبدالمحسن النمر وهدى حسين وأمل عرفة.

وزارا البلوشي ممثلة عُمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية، وتحرص على مشاركة متابعيها عبر المنصات الرقمية تفاصيل مختلفة من حياتها.
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