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بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف

Lebanon 24
11-11-2026 | 01:42
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بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف
بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف photos 0
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تطوّر حادث الدهس الذي تورّط فيه الفنان الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، إلى مأساة، بعد إعلان وفاة الشخص الذي تعرّض للصدم، متأثراً بإصاباته البليغة.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة بالكامل، وسط تضارب المعلومات حول مكان وقوعه، إذ أشارت تقارير إلى كورنيش المزرعة بالقرب من صيدلية مازن، فيما تحدثت روايات أخرى عن وقوعه عند نفق عين التينة.
 
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وبحسب المعلومات المتداولة، أوقفت القوى الأمنية الفنان الوليد الحلاني ونقلته إلى ثكنة الحلو في بيروت، حيث يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن عائلة الحلاني حتى الآن يوضح ملابسات الحادث أو الموقف القانوني للوليد، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى احترام سير التحقيقات القضائية وعدم استباق نتائجها.
 
 
ولا تزال هوية الضحية مجهولة، إذ لم يُعثر بحوزته على أوراق ثبوتية، ولم يتقدم أحد للتعرف على جثمانه أو السؤال عنه.

وعلى الصعيد القانوني، قد يُصنّف الحادث، في حال ثبوت المسؤولية، ضمن جرائم التسبب بالوفاة عن غير قصد، وفق المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال حصول الوفاة نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة.

كما أن أي تسوية أو تعويض بين الطرفين قد تعالج الحق الشخصي، لكنها لا تسقط تلقائياً الحق العام، فيما يبقى قرار إخلاء السبيل أو استمرار التوقيف بيد القضاء المختص. 
 
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