بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف

تطوّر حادث الدهس الذي تورّط فيه الفنان ، نجل الفنان ، إلى مأساة، بعد إعلان وفاة الشخص الذي تعرّض للصدم، متأثراً بإصاباته البليغة.



ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة بالكامل، وسط تضارب المعلومات حول مكان وقوعه، إذ أشارت تقارير إلى كورنيش المزرعة بالقرب من صيدلية مازن، فيما تحدثت روايات أخرى عن وقوعه عند نفق .

عاجل – الوليد الحلاني يصدم شخصاً على كورنيش المزرعة في تتداول معلومات عن تعرّض شخص لحادث صدم على كورنيش المزرعة..قيل إن الفنان الوليد الحلاني كان طرفاً فيه، فيما أفادت المعلومات المتداولة بأن المصاب في حالة حرجة. كما تمَ توقيف الوليد الحلاني على خلفية الحادث. https://t.co/U7C5a7EEPr — Check (@Check_lebanon) November 10, 2026 Advertisement

وبحسب المعلومات المتداولة، أوقفت القوى الأمنية الفنان الوليد الحلاني ونقلته إلى في بيروت، حيث يخضع للتحقيق بإشراف المختص، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن عائلة الحلاني حتى الآن يوضح ملابسات الحادث أو الموقف القانوني للوليد، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى احترام سير التحقيقات القضائية وعدم استباق نتائجها.

وفاة شخص صدمه الفنان #الوليد_الحلاني بسيارته على كورنيش المزرعة. وعلم أن الفنان وليد الحلاني موقوف بسبب الحادثة في ثكنة الحلو https://t.co/Ub6eIMXPWu — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 11, 2026

ولا تزال هوية الضحية مجهولة، إذ لم يُعثر بحوزته على أوراق ثبوتية، ولم يتقدم أحد للتعرف على جثمانه أو السؤال عنه.



وعلى الصعيد القانوني، قد يُصنّف الحادث، في حال ثبوت المسؤولية، ضمن جرائم التسبب بالوفاة عن غير قصد، وفق المادة 564 من اللبناني، التي تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال حصول الوفاة نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة.



كما أن أي تسوية أو تعويض بين الطرفين قد تعالج الحق الشخصي، لكنها لا تسقط تلقائياً الحق العام، فيما يبقى قرار إخلاء السبيل أو استمرار التوقيف بيد القضاء المختص.