بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف

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عاجل – الوليد الحلاني يصدم شخصاً على كورنيش المزرعة في بيروت
تتداول معلومات عن تعرّض شخص لحادث صدم على كورنيش المزرعة..قيل إن الفنان الوليد الحلاني كان طرفاً فيه، فيما أفادت المعلومات المتداولة بأن المصاب في حالة حرجة.
كما تمَ توقيف الوليد الحلاني على خلفية الحادث. https://t.co/U7C5a7EEPr— Check lebanon (@Check_lebanon) November 10, 2026
عاجل – الوليد الحلاني يصدم شخصاً على كورنيش المزرعة في بيروت
تتداول معلومات عن تعرّض شخص لحادث صدم على كورنيش المزرعة..قيل إن الفنان الوليد الحلاني كان طرفاً فيه، فيما أفادت المعلومات المتداولة بأن المصاب في حالة حرجة.
كما تمَ توقيف الوليد الحلاني على خلفية الحادث. https://t.co/U7C5a7EEPr
وفاة شخص صدمه الفنان #الوليد_الحلاني بسيارته على كورنيش المزرعة.
وعلم أن الفنان وليد الحلاني موقوف بسبب الحادثة في ثكنة الحلو https://t.co/Ub6eIMXPWu— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 11, 2026
وفاة شخص صدمه الفنان #الوليد_الحلاني بسيارته على كورنيش المزرعة.
وعلم أن الفنان وليد الحلاني موقوف بسبب الحادثة في ثكنة الحلو https://t.co/Ub6eIMXPWu