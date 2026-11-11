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فنون ومشاهير

رحيل آخر عازفي أم كلثوم وأحد رواد التشيلو في مصر

Lebanon 24
11-11-2026 | 04:08
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رحيل آخر عازفي أم كلثوم وأحد رواد التشيلو في مصر
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في خبر حزين، توفي عازف التشيلو المصري مصطفى قطر، المعروف بلقب "عبده قطر"، والذي ارتبط اسمه بالحقبة الذهبية للأغنية المصرية، بعدما شارك في العزف إلى جانب كوكب الشرق أم كلثوم، ليُوصف بأنه آخر أعضاء فرقتها الموسيقية.
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وأعلن الدكتور ياسر معوض، قائد فرقة التخت العربي، خبر الوفاة عبر فيسبوك، ناعياً الراحل باعتباره أحد رواد آلة التشيلو في مصر والعالم العربي، ممن عاصروا كبار نجوم الغناء.
وحصل قطر على دبلوم الموسيقى عام 1954، ثم نال شهادتي المعهد العالي للموسيقى المسرحية وبكالوريوس التجارة عام 1957، والتقى خلال مسيرته أسماء بارزة، بينها عبد الحليم حافظ وكمال الطويل.
وشكّل الراحل جزءاً من جيل موسيقي أسهم في صناعة العصر الذهبي للأغنية المصرية، تاركاً إرثاً فنياً ارتبط بأسماء كبار المطربين والموسيقيين.
 
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