رحيل آخر عازفي أم كلثوم وأحد رواد التشيلو في مصر

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في خبر حزين، توفي عازف التشيلو قطر، المعروف بلقب "عبده قطر"، والذي ارتبط اسمه بالحقبة الذهبية للأغنية ، بعدما شارك في العزف إلى جانب كوكب الشرق ، ليُوصف بأنه آخر أعضاء فرقتها الموسيقية.وأعلن الدكتور ياسر ، التخت العربي، خبر الوفاة عبر ، ناعياً الراحل باعتباره أحد رواد آلة التشيلو في مصر والعالم العربي، ممن عاصروا كبار نجوم الغناء.وحصل قطر على دبلوم الموسيقى عام 1954، ثم نال شهادتي للموسيقى المسرحية وبكالوريوس التجارة عام 1957، والتقى خلال مسيرته أسماء بارزة، بينها وكمال .وشكّل الراحل جزءاً من جيل موسيقي أسهم في صناعة العصر الذهبي للأغنية المصرية، تاركاً إرثاً فنياً ارتبط بأسماء كبار المطربين والموسيقيين.