عاصي وكوليت الحلاني ليسا في لبنان.. تفاصيل جديدة عن حادثة الوليد وهذا ما فعله لحظة وقوع الصدم

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كشفت معلومات جديدة لـ ET بالعربي عن حادث الدهس الذي تورّط فيه الفنان الحلاني في ، وأدى إلى وفاة أحد المارة متأثراً بإصاباته، فيما لا تزال هوية الضحية مجهولة.وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة مساءً عند مدخل نفق صائب سلام، في ظل ضعف الإنارة، إذ اصطدمت مرآة السيارة الجانبية بالضحية أثناء عبوره الطريق.وأشارت المعلومات إلى أن الوليد توقف بعد الحادث، وعاد لتفقد ما حصل، كما طلب الإسعاف وبقي في المكان إلى حين وصوله، قبل أن يفارق المصاب الحياة في المستشفى بعد نحو ساعتين.كما أفادت معلومات صحافية بأن الفحوص لم تُظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسم الوليد، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى، وسط ترقب لما ستقرره الجهات القضائية بشأن القضية.وأشارت معلومات ET بالعربي إلى أن الفنان عاصي الحلاني موجود في ، ولديه التزامات تقوده من هناك إلى المكسيك، أما زوجته كوليت الحلاني، فلا تزال على الأرجح في باريس، فيما لا يزال قرارها النهائي بالعودة إلى .وفي أول توضيح رسمي، أكد للوليد الحلاني أنه حاول تفادي الشخص الذي ظهر أمامه بصورة مفاجئة، إلا أن مرآة السيارة اصطدمت به، مشيراً إلى أن الفنان اتصل بالصليب الأحمر والقوى الأمنية، وتوجّه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرف .يهمّ مكتب الفنان الوليد الحلاني أن يوضح للرأي العام ما يلي بشأن الحادث الذي وقع مساء أمس:أولاً: مساء أمس، كان الفنان وليد الحلاني يسلك الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام. وكان الطريق في تلك الأثناء خالياً تماماً من الإنارة، ففوجئ بشخص يعبر الطريق. حاول الفنان تفاديه، غير أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.ثانياً: توقّف الفنان الحلاني فوراً في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي في المكان حتى وصلت فرق الإسعاف وقدّمت له الإسعافات اللازمة. كما بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصياً إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرّف القضاء والأجهزة الأمنية كي تُتّخذ الإجراءات القانونية كافة. ويتابع القضية وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة.ثالثاً: يتقدّم الفنان وليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله له ولذويه الصبر والسلوان. ويؤكّد التزامه الكامل بالإجراءات القانونية كافة، وثقته التامة بالقضاء اللبناني.