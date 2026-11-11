تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عاصي وكوليت الحلاني ليسا في لبنان.. تفاصيل جديدة عن حادثة الوليد وهذا ما فعله لحظة وقوع الصدم

Lebanon 24
11-11-2026 | 04:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عاصي وكوليت الحلاني ليسا في لبنان.. تفاصيل جديدة عن حادثة الوليد وهذا ما فعله لحظة وقوع الصدم
عاصي وكوليت الحلاني ليسا في لبنان.. تفاصيل جديدة عن حادثة الوليد وهذا ما فعله لحظة وقوع الصدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت معلومات جديدة لـ ET بالعربي عن حادث الدهس الذي تورّط فيه الفنان الوليد الحلاني في بيروت، وأدى إلى وفاة أحد المارة متأثراً بإصاباته، فيما لا تزال هوية الضحية مجهولة.
Advertisement

وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة مساءً عند مدخل نفق صائب سلام، في ظل ضعف الإنارة، إذ اصطدمت مرآة السيارة الجانبية بالضحية أثناء عبوره الطريق. 

وأشارت المعلومات إلى أن الوليد توقف بعد الحادث، وعاد لتفقد ما حصل، كما طلب الإسعاف وبقي في المكان إلى حين وصوله، قبل أن يفارق المصاب الحياة في المستشفى بعد نحو ساعتين.

كما أفادت معلومات صحافية بأن الفحوص لم تُظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسم الوليد، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى، وسط ترقب لما ستقرره الجهات القضائية بشأن القضية.

وأشارت معلومات ET بالعربي إلى أن الفنان عاصي الحلاني موجود في باريس، ولديه التزامات تقوده من هناك إلى المكسيك، أما زوجته كوليت الحلاني، فلا تزال على الأرجح في باريس، فيما لا يزال قرارها النهائي بالعودة إلى لبنان غير معروف.

وفي أول توضيح رسمي، أكد المكتب الإعلامي للوليد الحلاني أنه حاول تفادي الشخص الذي ظهر أمامه بصورة مفاجئة، إلا أن مرآة السيارة اصطدمت به، مشيراً إلى أن الفنان اتصل بالصليب الأحمر والقوى الأمنية، وتوجّه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرف القضاء.

بيان مكتب الفنان الوليد الحلاني 
 يهمّ مكتب الفنان الوليد الحلاني أن يوضح للرأي العام ما يلي بشأن الحادث الذي وقع مساء أمس:
أولاً: مساء أمس، كان الفنان وليد الحلاني يسلك الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام. وكان الطريق في تلك الأثناء خالياً تماماً من الإنارة، ففوجئ بشخص يعبر الطريق. حاول الفنان تفاديه، غير أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.
ثانياً: توقّف الفنان الحلاني فوراً في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي في المكان حتى وصلت فرق الإسعاف وقدّمت له الإسعافات اللازمة. كما بادر بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجّه شخصياً إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرّف القضاء والأجهزة الأمنية كي تُتّخذ الإجراءات القانونية كافة. ويتابع القضية وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة.
ثالثاً: يتقدّم الفنان وليد الحلاني بأحرّ التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان. ويؤكّد التزامه الكامل بالإجراءات القانونية كافة، وثقته التامة بالقضاء اللبناني.
 
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة الدهس الوليد الحلاني قيد التحقيق.. صمت مطبق من العائلة وتفاصيل جديدة تُكشف
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصي الحلاني يعتذر عن عدم المُشاركة في حفل في مصر.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات عن حادثة الوليد الحلاني... هذه جنسيّة الضحية
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينتشر.. عاصي الحلاني يرقص "الهوارة" مع زوجته كوليت
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

المكتب الإعلامي

الصليب الأحمر

غير معروف

الصليب

القضاء

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:34 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11
Lebanon24
05:19 | 2026-11-11
Lebanon24
04:08 | 2026-11-11
Lebanon24
02:34 | 2026-11-11
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11
Lebanon24
01:03 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24