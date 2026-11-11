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خبر حزين.. وفاة صانعة محتوى عن عمر 37 عاماً!

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:53
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خبر حزين.. وفاة صانعة محتوى عن عمر 37 عاماً!
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خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة صانعة المحتوى الأميركية إيميلي هانسون-ميلر، المعروفة باسم ThriftyFatty، عن عمر 37 عامًا، وفق تقارير صحفية أميركية نقلًا عن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فرانكلين بولاية أوهايو.

وتوفيت هانسون-ميلر يوم الخميس الماضي، فيما تأكد نبأ وفاتها بعد نشر أصدقائها المقربين رسائل نعي مؤثرة عبر "إنستغرام". وأكدت مجلة "بيبول" الأميركية الخبر، عقب تواصلها مع الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق في مدينة كولومبوس.

وحظيت الراحلة بشعبية واسعة، إذ تجاوز عدد متابعيها 100 ألف شخص على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث اعتادت مشاركة تفاصيل حياتها اليومية، والترويج لتقبّل الجسد من خلال محتوى عن أزياء المقاسات الكبيرة والسفر، إلى جانب مقاطع رقص عفوية داخل المطبخ، جذبت الجمهور بأسلوبها البسيط والمرح.

 

وكان آخر ظهور لها عبر حساباتها في 2 تشرين الثاني الجاري، عندما نشرت رسالة تحدثت فيها عن الحزن الذي تعيشه إثر فقدان عدد من أفراد عائلتها خلال فترات متقاربة.

وفي حين رجّحت مصادر عدة وفاتها نتيجة انتحار بجرعة زائدة، لم تصدر الجهات الرسمية نتائج نهائية، ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادثة مستمرًا.

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A post shared by Emily (@thriftyfatty)

 

 
 
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