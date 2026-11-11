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فنون ومشاهير

اتهامات خطيرة تلاحق ممثلًا كوميديًا معروفًا!

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:00
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اتهامات خطيرة تلاحق ممثلًا كوميديًا معروفًا!
اتهامات خطيرة تلاحق ممثلًا كوميديًا معروفًا! photos 0
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يواجه الممثل الكوميدي البريطاني ديفيد ويليامز، أحد أبرز نجوم التلفزيون ومؤلفي كتب الأطفال في بريطانيا، اتهامات باستغلال شهرته ونفوذه لإقامة علاقات جنسية مع شابات، من بينهن نساء أكدن أنهن تعرّفن إليه عندما كنّ قاصرات، في قضية أثارت تساؤلات بشأن سلوك المشاهير داخل المؤسسات الإعلامية.

وكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الغارديان" وقناة "ITV News"، استند إلى شهادات 30 شخصًا، عن ادعاءات تتعلق بتصرفات ويليامز مع معجبات وموظفات شابات، امتدت على مدى سنوات.

ومن بين الشهادات، روايتان لامرأتين في الثلاثينات من العمر، قالتا إنهما التقتا ويليامز للمرة الأولى عندما كانتا في الخامسة عشرة، واتهمتاه بالتلاعب بمشاعرهما نفسيًا، مؤكدتين أن آثار تلك التجارب استمرت معهما قرابة عقدين.

كما تضمنت الاتهامات مزاعم عن تصرفات غير لائقة تجاه نساء ارتبطن ببرنامج المواهب الشهير "بريطانيا غوت تالنت"، إضافة إلى موظفات في دار النشر "هاربر كولينز"، التي أنهت تعاونها معه في كانون الأول 2025.

وحاول ويليامز، البالغ 55 عامًا، الحصول على أمر قضائي يمنع نشر التحقيق، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بصحته النفسية، بعدما أبلغ محاموه المحكمة بأنه حاول الانتحار مرتين عقب مواجهته بالاتهامات.

ورغم إقرار القاضي بخطورة وضعه الصحي، رفض إصدار أمر بمنع النشر، معتبرًا أن القضية تندرج ضمن المصلحة العامة، وأن حظر نشر نتائج التحقيق يشكل تقييدًا كبيرًا لحرية الصحافة والتعبير.

في المقابل، نفى ويليامز ارتكاب أي مخالفات قانونية أو استغلال مكانته، لكنه أقر بأنه لم يكن دائمًا مراعيًا لمشاعر الآخرين خلال بعض علاقاته السابقة.

وأكد أنه لم يتعمد إساءة استخدام شهرته أو نفوذه، معربًا عن أسفه لأن تكون بعض النساء قد شعرن بالأذى نتيجة تجاربهن معه.

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