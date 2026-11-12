ترفض تجميد البويضات.. باميلا الكيك تكشف الكثير عن أسرار حياتها (فيديو)

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فتحت الممثلة ملفات شخصية وفنية خلال حلولها ضيفة على برنامج "أنا وبس" مع الإعلامية سينتيا صباغ، حيث تحدثت بصراحة عن الحب والزواج والأمومة، إلى جانب علاقتها بالدين والروحانيات ومسيرتها الفنية. .وأكدت باميلا أنها لا تعيش حالياً، مشددة على أنها لا تبحث عن شخص يكملها، بل عن شريك يجمعها به التوافق والتوازن، قائلة: "أنا ما بكمل حدا ولا حدا بكملني."وعن الأمومة، كشفت أنها لا تشعر حالياً برغبة ملحّة في الإنجاب، كما أعلنت رفضها فكرة تجميد البويضات لأسباب شخصية ودينية، مشيرة إلى مخاوفها من الظروف التي قد يواجهها الأطفال في عالم مليء بالتحديات.وفي الجانب الروحي، كشفت أنها قرأت والقرآن ، وبدأت بنسخ نصوص من الإنجيل بخط يدها بهدف التأمل في معانيها، مؤكدة احترامها للأديان المختلفة.ورفضت باميلا الدخول في مقارنات بين النجمات أو تصنيف نفسها باعتبارها النجمة الأولى في ، مؤكدة أن اهتمامها الأساسي ينصب على التمثيل وتقديم الشخصيات، لا المنافسة على الألقاب.