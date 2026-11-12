نادين الراسي بإطلالة جريئة بالشعر الأحمر

فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على " " باعتمادها إطلالة جديدة، حيث تخلّت عن لون شعرها المعتاد واعتمدت اللون الأحمر الحيوي والطويل.



وشاركت الراسي عبر خاصية الستوري مراحل التغيير في صالون الشعر، موثّقةً لحظات تركيب وصلات شعر وصبغه باللون الأحمر الجريء، قبل أن تكشف عن النتيجة النهائية عبر منشور ضمّ مجموعةً من الصور.



وأرفقت الراسي الصور بتعليق حمل رسالة إيجابية عن أهمية القناعة الشخصية وحب الذات، جاء فيه:



"التغيير مِش بليلة وضُحاها بيصير. المُهِم تِقتِنع و تحب. مِش تغيِّر تا تغيِّر.

فا عِندك كامِل الحُرّية تجَرِّب فا جَرِّب .

لا آخِذ من دَربَك و لا آخِذ من دَربي ، القُصّة قُصّة روزنامة و كل واحد آخد روزنامتِهِ و عم يخزُق يوموا بإيدوا."



واختتمت تعليقها بشعار #حب_حالك مضيفةً بطريقة فكاهية: "السِنة رح أعطي عيوني لإلي"، في إشارة طريفة تتماشى مع عنوان الأغنية المرفقة بالمنشور.