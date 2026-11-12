تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نادين الراسي بإطلالة جريئة بالشعر الأحمر

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نادين الراسي بإطلالة جريئة بالشعر الأحمر
نادين الراسي بإطلالة جريئة بالشعر الأحمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فاجأت الممثلة نادين الراسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" باعتمادها إطلالة جديدة، حيث تخلّت عن لون شعرها المعتاد واعتمدت اللون الأحمر الحيوي والطويل. 

وشاركت الراسي عبر خاصية الستوري مراحل التغيير في صالون الشعر، موثّقةً لحظات تركيب وصلات شعر وصبغه باللون الأحمر الجريء، قبل أن تكشف عن النتيجة النهائية عبر منشور ضمّ مجموعةً من الصور. 

وأرفقت الراسي الصور بتعليق حمل رسالة إيجابية عن أهمية القناعة الشخصية وحب الذات، جاء فيه:

"التغيير مِش بليلة وضُحاها بيصير. المُهِم تِقتِنع و تحب. مِش تغيِّر تا تغيِّر.
فا عِندك كامِل الحُرّية تجَرِّب فا جَرِّب .
لا آخِذ من دَربَك و لا آخِذ من دَربي ، القُصّة قُصّة روزنامة و كل واحد آخد روزنامتِهِ و عم يخزُق يوموا بإيدوا."

واختتمت تعليقها بشعار #حب_حالك مضيفةً بطريقة فكاهية: "السِنة رح أعطي عيوني لإلي"، في إشارة طريفة تتماشى مع عنوان الأغنية المرفقة بالمنشور.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
نادين الراسي: صار للمرأة سعر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل ميريام فارس بإطلالة لافتة.. وشعره الطويل يجذب الأنظار (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لعناصر الصليب الاحمر اللبناني: تستحقون شعار "شرف تضحية وفاء"
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت شقيقها قبل سنوات... ماذا قالت نادين الراسي عن "حادثة الوليد الحلاني"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الممثلة نادين

نادين الراسي

انستغرام

الطويل

ستوري

سي ال

assi

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13
Lebanon24
04:15 | 2026-11-13
Lebanon24
00:52 | 2026-11-13
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12
Lebanon24
14:49 | 2026-11-12
Lebanon24
09:45 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24