بعد ساعات من إيداعه السجن.. ممثل شهير يتلقى تحذيراً شديد اللهجة!

تلقى الممثل الكوميدي تحذيراً شديد اللهجة، بعد ساعات من إيداعه السجن، وسط مخاوف بشأن سلامته داخل زنزانته الجديدة.

وكان براند (51 عاماً) قد أُدين قبل أسبوع بتهمة الاغتصاب وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، وحُكم عليه الاثنين الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر. ويقضي حالياً فترة احتجازه في سجن "واندسوورث" ، أحد أكبر السجون التاريخية في .

وفي أعقاب صدور الحكم، حذّر سجين سابق في "واندسوورث" من أن براند قد يواجه خطراً داخل السجن، معتبراً أنه أصبح "رجلاً مستهدفاً"، وأن عليه الصمود إلى حين نقله إلى سجن آخر.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن السجين السابق قوله إن براند أصبح أشبه بـ" يمشي على قدميه داخل سجن واندسوورث"، مضيفاً أنه سيواجه "ورطة حقيقية" إذا استمر احتجازه هناك.

ووجّه السجين السابق إليه نصيحة من أربع كلمات لتجنب المشكلات وعدم جذب الانتباه، قائلاً: "اخفض رأسك والتزم الصمت".

وتزامنت هذه التحذيرات مع أول تحرك لبراند من داخل السجن، إذ نُشر عبر حسابه على منصة "إكس" رابط لعريضة إلكترونية تحمل وسم #الحرية_لراسل_براند.

وتضمنت العريضة صورة له برفقة زوجته لورا أمام المحكمة، مرفقة بعبارة: "العدالة للجميع".