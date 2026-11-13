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فنون ومشاهير

بعد ساعات من إيداعه السجن.. ممثل شهير يتلقى تحذيراً شديد اللهجة!

Lebanon 24
13-11-2026 | 15:44
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بعد ساعات من إيداعه السجن.. ممثل شهير يتلقى تحذيراً شديد اللهجة!
بعد ساعات من إيداعه السجن.. ممثل شهير يتلقى تحذيراً شديد اللهجة! photos 0
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تلقى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند تحذيراً شديد اللهجة، بعد ساعات من إيداعه السجن، وسط مخاوف بشأن سلامته داخل زنزانته الجديدة.

وكان براند (51 عاماً) قد أُدين قبل أسبوع بتهمة الاغتصاب وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، وحُكم عليه الاثنين الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر. ويقضي حالياً فترة احتجازه في سجن "واندسوورث" جنوب لندن، أحد أكبر السجون التاريخية في إنجلترا.

وفي أعقاب صدور الحكم، حذّر سجين سابق في "واندسوورث" من أن براند قد يواجه خطراً داخل السجن، معتبراً أنه أصبح "رجلاً مستهدفاً"، وأن عليه الصمود إلى حين نقله إلى سجن آخر.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن السجين السابق قوله إن براند أصبح أشبه بـ"رجل ميت يمشي على قدميه داخل سجن واندسوورث"، مضيفاً أنه سيواجه "ورطة حقيقية" إذا استمر احتجازه هناك.

ووجّه السجين السابق إليه نصيحة من أربع كلمات لتجنب المشكلات وعدم جذب الانتباه، قائلاً: "اخفض رأسك والتزم الصمت".

وتزامنت هذه التحذيرات مع أول تحرك لبراند من داخل السجن، إذ نُشر عبر حسابه على منصة "إكس" رابط لعريضة إلكترونية تحمل وسم #الحرية_لراسل_براند.

وتضمنت العريضة صورة له برفقة زوجته لورا غالاغر أمام المحكمة، مرفقة بعبارة: "العدالة للجميع".

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