تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سجن خطيبها 15 عاماً.. حلا عثمان تخرج عن صمتها وتحذف صور الخطوبة!

Lebanon 24
13-11-2026 | 12:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد سجن خطيبها 15 عاماً.. حلا عثمان تخرج عن صمتها وتحذف صور الخطوبة!
بعد سجن خطيبها 15 عاماً.. حلا عثمان تخرج عن صمتها وتحذف صور الخطوبة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا يزال اسم المشهورة الأردنية حلا عثمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قضية سجن خطيبها يزيد كوكش، المرتبطة بزواج غير حقيقي وواقعة إجهاض أثارت جدلاً واسعاً.

وفي أول ظهور لها بعد انتشار القضية، شاركت عثمان متابعيها عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" دعاءً مؤثراً، من دون أن تتناول القضية أو توضح موقفها مما جرى تداوله.

وفي الوقت نفسه، أعاد ناشطون نشر مقاطع فيديو لعائلة الذيب، التي سبق أن أظهرت مساندتها لعثمان، لكن تبيّن أن هذه المشاهد تعود إلى خلاف قديم وقع عام 2025، ولا ترتبط بالتطورات الأخيرة.

كذلك، انتشر تسجيل من حسابها على "سناب شات"، توجه فيه رسالة إلى منتقديها، مطالبة إياهم بالانشغال بحياتهم وعدم التدخل في شؤون الآخرين. إلا أن تاريخ نشر الفيديو لا يزال غير معروف، كما لم يُحسم ما إذا كان مرتبطاً بالقضية.

وعلى الصعيد القضائي، أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى الأردنية حكماً بسجن رجل أعمال لمدة 15 عاماً بالأشغال المؤقتة، بعد إدانته بمواقعة امرأة ليست زوجته باستخدام الخداع والاحتيال. كما حكمت على طبيب نسائية بالسجن 8 سنوات، بعد إدانته بإجراء إجهاض من دون موافقة المرأة، فيما برّأت متهماً ثالثاً. ولا يزال الحكم قابلاً للتمييز.

وتعود القضية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية، إلى إيهام رجل الأعمال المرأة بوجود زواج شرعي بينهما، بمساعدة ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، تولى أحدهم انتحال صفة مأذون شرعي، فيما قدّم الآخران نفسيهما كشاهدين على العقد. غير أن المرأة اكتشفت لاحقاً، عند مراجعة المحكمة الشرعية، أن الزواج لم يُسجّل ولم يكن له أي وجود في سجلاتها.

وتضيف تفاصيل الدعوى أن المرأة، بعدما علمت بحملها، أبلغت المتهم ورفضت إنهاء الحمل، لكنه طلب منها مراجعة طبيب نسائية بحجة متابعة وضعها الصحي وتثبيت الحمل. وخلال الزيارة، تلقت أدوية وحقناً أدت إلى إجهاضها في اليوم التالي.

وفي قرارها، لم تحمّل المحكمة المتهمين مسؤولية جناية القتل القصد، بينما أدانتهما بالتهم المتعلقة بالمواقعة عن طريق التحايل والخديعة والإجهاض من دون رضا المرأة.

إلى ذلك، أثار حذف عثمان صورها مع خطيبها ومقاطع حفل الخطوبة من حساباتها على مواقع التواصل تساؤلات بين المتابعين حول احتمال انتهاء علاقتهما، خصوصاً في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي منهما.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 14 عاما من الغياب.. فنانة عربية تخرج عن صمتها وتكشف ما مرت به
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 01:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارة الكرة الذهبية للعام الثاني.. لامين جمال يخرج عن صمته
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 01:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب خلعها الحجاب!
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 01:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لها أثار ضجّة مُؤخّراً... ممثلة سوريّة تخرج عن صمتها: مني زوجة ماهر الأسد
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 01:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

محكمة الجنايات الكبرى

المحكمة الشرعية

محكمة الجنايات

غير معروف

الأردنية

سناب شات

الأردني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-11-13
Lebanon24
10:00 | 2026-11-13
Lebanon24
08:45 | 2026-11-13
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13
Lebanon24
04:15 | 2026-11-13
Lebanon24
00:52 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24