بالفيديو.. ممثل تركي شهير يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذ فتاة من الموت!

تصدر الممثل الشهير منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تدخله لإنقاذ فتاة من حادث دهس في أحد شوارع إسطنبول.

وأظهرت اللقطات اقتراب حافلة بشكل مفاجئ من الفتاة، ما دفع يلدريم إلى التحرك سريعًا والإمساك بها وإبعادها عن الطريق، في لحظة حاسمة حالت دون تعرضها لحادث خطير.

وأثار تصرف الفنان تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بسرعة بديهته وشجاعته، وانهالت عليه التعليقات التي وصفته بـ"البطل"، تقديرًا لتدخله وإنقاذ الفتاة.





