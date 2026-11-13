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فنون ومشاهير

بالفيديو.. ممثل تركي شهير يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذ فتاة من الموت!

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:00
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بالفيديو.. ممثل تركي شهير يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذ فتاة من الموت!
بالفيديو.. ممثل تركي شهير يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذ فتاة من الموت! photos 0
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تصدر الممثل التركي الشهير مراد يلدريم منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تدخله لإنقاذ فتاة من حادث دهس في أحد شوارع إسطنبول.

وأظهرت اللقطات اقتراب حافلة بشكل مفاجئ من الفتاة، ما دفع يلدريم إلى التحرك سريعًا والإمساك بها وإبعادها عن الطريق، في لحظة حاسمة حالت دون تعرضها لحادث خطير.

وأثار تصرف الفنان تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بسرعة بديهته وشجاعته، وانهالت عليه التعليقات التي وصفته بـ"البطل"، تقديرًا لتدخله وإنقاذ الفتاة.


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