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فنون ومشاهير

قصة حب كادت تنتهي.. ما سر انفصال وليام وكيت؟

Lebanon 24
14-11-2026 | 07:16
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قصة حب كادت تنتهي.. ما سر انفصال وليام وكيت؟
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كشف المصور الملكي البريطاني آرثر إدواردز تفاصيل جديدة عن سبب انفصال الأمير وليام عن زوجته كيت ميدلتون لفترة قصيرة عام 2007، قبل عودتهما إلى بعضهما وإتمام زواجهما عام 2011.
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وأوضح إدواردز، خلال مشاركته في بودكاست "A Right Royal"، أنه سأل وليام عقب إعلان خطوبتهما عام 2010 عن سبب الانفصال، ليرد الأمير قائلاً: "لأنني أردت التأكد"، مضيفاً أنه كان يريد أن يستمر زواجه إلى الأبد.

وأشار المصور، الذي أمضى عقوداً في توثيق حياة العائلة المالكة البريطانية، إلى أن تجربة انفصال والدي وليام، الملك تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، ربما أثرت في نظرته إلى الزواج ورغبته في اتخاذ قرار مدروس.

وكان وليام وكيت قد تعارفا خلال دراستهما في جامعة سانت أندروز باسكتلندا عام 2001، قبل أن تتحول صداقتهما إلى علاقة عاطفية، شهدت انفصالاً مؤقتاً عام 2007، ثم عادا إلى بعضهما بعد أشهر.

وسبق أن تحدث وليام عن تلك المرحلة خلال مقابلة بمناسبة خطوبته عام 2010، موضحاً أنهما كانا صغيرين في السن ويحاولان اكتشاف نفسيهما، وأن الابتعاد لفترة ساعدهما على فهم علاقتهما بصورة أفضل.

من جهتها، أقرت كيت بأنها لم تكن سعيدة بالانفصال حينها، لكنها اعتبرت لاحقاً أن التجربة جعلتها أكثر قوة واستقلالية.

وتزوج الثنائي في 29 نيسان 2011 داخل كنيسة وستمنستر في لندن، ورُزقا بثلاثة أبناء هم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
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