ممثلة عربية تقرّر التخلي عن مهنة التمثيل.. وتتّجه للعمل في الفنادق!

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انتقلت الفنانة المصرية رحمة حسن إلى العمل في إدارة العلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بعدما غابت عن الشاشة أربع سنوات ولم تتلقَّ عروضاً فنية جديدة خلال الفترة الأخيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان مسلسل "إيجار قديم"، الذي عُرض عام 2022 وشارك في بطولته شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبي، آخر ظهور درامي لها. ولم تعلن حسن اعتزال التمثيل أو توضح ما إذا كانت تعتزم العودة إليه.
وبدأت حسن مسيرتها الفنية عام 2009 بفيلم "ألف مبروك" مع أحمد حلمي، وشاركت في العام نفسه في فيلم "العالمي" مع يوسف الشريف. ومن أبرز أعمالها لاحقاً فيلم "سمير وشهير وبهير" ومسلسلات "الداعية" و"موجة حارة" و"سابع جار".