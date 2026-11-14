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فنون ومشاهير

آخر حفلة له ستكون في بيروت.. الشامي يفاجئ جمهوره بهذا القرار! (صور)

Lebanon 24
14-11-2026 | 13:27
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آخر حفلة له ستكون في بيروت.. الشامي يفاجئ جمهوره بهذا القرار! (صور)
آخر حفلة له ستكون في بيروت.. الشامي يفاجئ جمهوره بهذا القرار! (صور) photos 0
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أعلن الفنان السوري الشامي أنّ حفله المرتقب في بيروت سيكون آخر لقاء له مع الجمهور قبل ابتعاده عن الساحة الفنية، لأسباب صحية وأخرى شخصية فضّل عدم الكشف عن تفاصيلها، على ان يعود لاحقا.

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وأوضح الشامي، في سلسلة منشورات عبر "إنستغرام"، أنّه لا يستطيع تحديد مدّة غيابه، معرباً عن أمله في ألّا تطول. وطمأن جمهوره قائلاً: "يا جماعة رايح اخد بريك وراجع"، مشيراً إلى أنّه سيستغلّ فترة التوقّف لتحضير ألبوم وأعمال جديدة.

وكشف أيضاً أنّه يعتزم طرح الأغاني المتبقّية من ألبومه الحالي دفعةً واحدة خلال الشهر المقبل.

 
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