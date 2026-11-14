آخر حفلة له ستكون في بيروت.. الشامي يفاجئ جمهوره بهذا القرار! (صور)

أعلن الفنان السوري أنّ حفله المرتقب في سيكون آخر لقاء له مع الجمهور قبل ابتعاده عن الساحة الفنية، لأسباب صحية وأخرى شخصية فضّل عدم تفاصيلها، على ان يعود لاحقا.

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وأوضح الشامي، في سلسلة منشورات عبر "إنستغرام"، أنّه لا يستطيع تحديد مدّة غيابه، معرباً عن أمله في ألّا تطول. وطمأن جمهوره قائلاً: "يا جماعة رايح اخد بريك وراجع"، مشيراً إلى أنّه سيستغلّ فترة التوقّف لتحضير ألبوم وأعمال جديدة.

وكشف أيضاً أنّه يعتزم طرح الأغاني المتبقّية من ألبومه الحالي دفعةً واحدة خلال الشهر المقبل.