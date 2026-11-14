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فنون ومشاهير

بعد مسيرة تجاوزت 600 فيلم.. وفاة ممثل عن 80 عامًا

Lebanon 24
14-11-2026 | 15:53
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بعد مسيرة تجاوزت 600 فيلم.. وفاة ممثل عن 80 عامًا
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توفي الممثل والمخرج والمنتج الهندي جيري بابو، السبت، عن عمر ناهز 80 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى خاص بمدينة حيدر آباد، بعد معاناة مع مشكلات صحية مرتبطة بتقدمه في السن، منهياً مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود في صناعة السينما التيلوغوية.

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Veteran Telugu actor Giri Babu passes away in Hyderabad

وبحسب ما أوردته صحيفة "تلانغانا توداي"، كان بابو يتلقى العلاج في مستشفى بمنطقة كوندابور، بعدما عانى من تدهور في حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وُلد جيري بابو، واسمه الحقيقي يارا سيشاغيري راو، في 8 حزيران 1946 في قرية رافينوتالا بولاية أندرا براديش، وبدأ مسيرته السينمائية عام 1973 من خلال فيلم "Jagame Maya".

وخلال مسيرته، شارك في أكثر من 600 فيلم، متنقلاً بين أدوار البطولة والشخصيات الشريرة والأدوار المساندة والكوميدية، وعمل إلى جانب أجيال مختلفة من نجوم السينما الهندية.

ولم تقتصر تجربته على التمثيل، إذ خاض مجال الإنتاج، وقدم أفلاماً بينها "Simha Garjana" و"Merupudadi" و"Indrajith"، كما تولى إخراج أعمال منها "Ranarangam" و"Indrajith" و"Nee Sukhame Ne Korukunna". وكان آخر ظهور له على الشاشة في فيلم "Anni Manchi Sakunamule" عام 2023.

وأعلن نجله، الممثل راغو بابو، أن والده عانى خلال السنوات الأخيرة من مرض ألزهايمر ومرض باركنسون والتهاب في الرئة، وأن حالته تدهورت تدريجياً، قبل أن يصبح ملازماً للفراش خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة. وأضاف أن حالته شهدت تراجعاً حاداً يوم السبت، مع انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومستويات السكر، قبل وفاته قرابة الثالثة بعد الظهر.

وكانت زوجته سريديفي قد توفيت عام 2016، ويترك الراحل ولدين، هما راغو بابو وبوسو بابو. وأعلنت العائلة أن مراسم الدفن ستقام في قريته رافينوتالا، الأحد، بعد نقل جثمانه من حيدر آباد.

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