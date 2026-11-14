أوّل تعليق للوليد الحلاني بعد الحادث الذي حصل معه.. إليكم ما قاله

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أعلن الفنان الوليد الحلاني إلغاء كل حفلاته وارتباطاته الفنية المقرّرة خلال شهر تشرين الثاني، إثر الحادث الذي تعرّض له في الأيام الماضية.
ووصف الحلاني، في بيان نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، ما مرّ به بأنه "من أصعب وأقسى التجارب التي مررت بها في حياتي"، مشيراً إلى أن الحادث ترك في نفسه حزناً عميقاً. وترحّم على الفقيد، متمنياً لعائلته وأحبائه الصبر والقوة. وشكر الحلاني كلّ من سأل عنه ووقف إلى جانبه، واعتذر من جمهوره ومن الذين كانوا ينتظرون لقاءه على المسرح.