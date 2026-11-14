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فنون ومشاهير

أوّل تعليق للوليد الحلاني بعد الحادث الذي حصل معه.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
14-11-2026 | 16:15
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أوّل تعليق للوليد الحلاني بعد الحادث الذي حصل معه.. إليكم ما قاله
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أعلن الفنان الوليد الحلاني إلغاء كل حفلاته وارتباطاته الفنية المقرّرة خلال شهر تشرين الثاني، إثر الحادث الذي تعرّض له في الأيام الماضية.

ووصف الحلاني، في بيان نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، ما مرّ به بأنه "من أصعب وأقسى التجارب التي مررت بها في حياتي"، مشيراً إلى أن الحادث ترك في نفسه حزناً عميقاً. وترحّم على الفقيد، متمنياً لعائلته وأحبائه الصبر والقوة. وشكر الحلاني كلّ من سأل عنه ووقف إلى جانبه، واعتذر من جمهوره ومن الذين كانوا ينتظرون لقاءه على المسرح.

وجاء في بيان صادر عنه:" هناك لحظات في الحياة تُغيّر في داخلنا أشياء لا تعود كما كانت...
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لم أتخيّل يوماً أن أجد نفسي أمام كلمات تعجز عن التعبير عمّا أشعر به، وأمام وجع أكبر من أن يُحكى.

ما حدث في الأيام الماضية كان من أصعب وأقسى التجارب التي مررت بها في حياتي. لحظات ثقيلة تركت في نفسي حزناً عميقاً وأثراً يصعب وصفه بالكلمات، وجعلتني أقف أمام الحياة بمعنى مختلف، وأدرك كم يمكن للحظة واحدة أن تُغيّر الكثير في داخل الإنسان.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته وأحبّاءه الصبر والقوة.

ولهذا، قرّرت إلغاء جميع حفلاتي وارتباطاتي الفنية المقرّرة خلال هذا الشهر.

فالموسيقى كانت دائماً لغتي للتعبير عن الفرح والحب والحياة...
لكن هناك لحظات يصبح فيها الصمت أصدق من كل الأغاني.

أشكر من القلب كل من سأل عنّي ووقف إلى جانبي، وأعتذر من جمهوري الحبيب ومن جميع الذين كانوا ينتظرون لقائي على المسرح.

رحم الله من رحل... وأعطى الصبر والقوة لكل قلب موجوع".
 
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