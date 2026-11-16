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فنون ومشاهير

هنا تخوض أولى تجاربها الغنائية.. ديو مرتقب يجمعها بوالدتها شيرين عبد الوهاب!

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:00
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هنا تخوض أولى تجاربها الغنائية.. ديو مرتقب يجمعها بوالدتها شيرين عبد الوهاب!
هنا تخوض أولى تجاربها الغنائية.. ديو مرتقب يجمعها بوالدتها شيرين عبد الوهاب! photos 0
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أعلنت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، استعدادها لدخول عالم الغناء للمرة الأولى، من خلال ديو يجمعها بوالدتها، في تجربة فنية أثارت حماس جمهور الأخيرة.

وكشفت هنا عن المشروع عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث دعت متابعيها ومحبي والدتها إلى دعم العمل المرتقب والتفاعل مع الإعلان عنه قبل الكشف عن تفاصيله قريبًا.

وكتبت في منشورها: "إلى كل من يحبنا ويحب شيرين، وإلى جميع معجبي شيرين عبد الوهاب، نرجو منكم إعادة نشر هذا المنشور ومشاركته ومتابعتنا وترك الكثير من التعليقات. هناك أغنية ثنائية قادمة ستنال إعجابكم بالتأكيد، وسنعلن عنها أنا وشيرين قريبًا".

ولم تكشف هنا عن اسم الأغنية أو موعد إصدارها، مكتفية بالإشارة إلى عمل غنائي يجمعها بوالدتها، ليشكل أولى خطواتها الفنية في مجال الغناء.

ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا بين متابعي شيرين، الذين عبّروا عن حماسهم لسماع صوت الأم وابنتها في عمل مشترك، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل الديو المنتظر.


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