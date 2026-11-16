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حُسم الجدل حول هوية الممثل الذي سيجسد شخصية العميل السري في الفيلم المقبل من السلسلة السينمائية الشهيرة، مع إعلان اختيار النجم البريطاني باتينسون لتولي الدور، خلفاً للممثل دانيال كريغ.وأعلنت استوديوهات "أمازون إم جي إم" (Amazon MGM Studios)، الإثنين، اختيار باتينسون لأداء شخصية العميل 007، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في تاريخ السلسلة التي انطلقت عام 1962.وعبّر باتينسون عن سعادته بهذا ، واصفاً تولي الشخصية بأنه "شرف العمر"، معتبراً أن تجسيد بوند حلم يتحقق، ومؤكداً حماسه للعمل مع فريق الفيلم.وسيتولى المخرج الكندي دينيس فيلنوف إخراج العمل الجديد، فيما يتولى ستيفن نايت، مبتكر مسلسل " بلايندرز"، كتابة السيناريو، على أن يتولى الإنتاج كل من باسكال وديفيد هايمان، مع تانيا لابوانت كمنتجة تنفيذية.ويخلف باتينسون دانيال كريغ، الذي جسّد شخصية جيمس بوند في خمسة أفلام، كان آخرها "لا وقت للموت" (No Time to Die) عام 2021. ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد عام 2027، تمهيداً لطرحه في عام 2028، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.