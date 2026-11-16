حسم الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري موقفه من إمكانية العودة إلى تقديم برامج المقالب، بعد تجربته في برنامج "بروود كاست" خلال موسم 2025، مؤكداً عدم وجود نية لديه لتكرار هذه التجربة في المرحلة المقبلة.

وأوضح عسيري، في تصريحات إعلامية، أن الجمهور أصبح يعرف طبيعة البرنامج وفكرته، ما يقلل من عنصر المفاجأة والتأثير في حال تكرارها، مشبهاً الأمر بإعادة النكتة نفسها، التي تفقد طرافتها مع الوقت.

وكان برنامج "بروود كاست" قد أثار جدلاً واسعاً عند عرضه، بسبب أسلوبه القائم على استفزاز الضيوف ومواجهتهم بعبارات حادة، الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين صدامات غير مبررة مع عدد من النجوم.

وسبق أن أوضح عسيري أن الضيوف لم يكونوا على علم مسبق بالمقالب، مشيراً إلى أن خوض هذه التجربة شكّل تحدياً مختلفاً بالنسبة إليه، خصوصاً أنه اعتاد العمل في مجال الإنتاج، قبل أن ينتقل هذه المرة إلى تقديم البرنامج، من دون أن يتولى إنتاجه.

ولفت إلى أن إنتاج العمل كان من مسؤولية وطارق فهمي، اللذين سبق أن قدما تجارب في برامج المقالب، من بينها برنامج "حيلهم بينهم".

وفي ما يتعلق بمقارنة "بروود كاست" ببرامج الفنان المصري ، أكد عسيري أنه لم يضع هذه المقارنة في حساباته عند خوض التجربة، موضحاً أنه يركز على العمل الذي يقدمه، ولا ينشغل مسبقاً بردود فعل الجمهور أو بالتفسيرات المختلفة التي قد ترافق عرضه.