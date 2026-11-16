Advertisement

وأوضح الأندلسي، بحسب وسائل إعلام تونسية، أن السرطان الذي سبق أن تعافى منه لم يعاوده حتى الآن، معتبراً أن تجاوز هذه المرحلة يمثل نعمة يحمد الله عليها. في المقابل، أشار إلى أن وضعه الصحي الحالي يرتبط بتراجع وظائف الكبد، وأن الفريق الطبي يتابع حالته لتحديد العلاج المناسب وإمكان اللجوء إلى زراعة الكبد.وعلى الصعيد الإنساني، تحدث الفنان التونسي عن مخاوفه خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن أكثر ما يشغله ليس وضعه الصحي بحد ذاته، بل مستقبل أطفاله والاطمئنان إلى حياتهم ورعايتهم في حال غيابه، ما أثار تعاطفاً واسعاً بين متابعيه.ويُعد الأندلسي من الوجوه المعروفة في الدراما التلفزيونية ، وقد شارك في عدد من الأعمال التي حققت انتشاراً جماهيرياً.وعقب تداول تصريحاته، عبّر عدد كبير من زملائه في الوسط الفني ومحبيه عن تضامنهم معه، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية والعودة إلى نشاطه الفني.وفي ختام حديثه، شكر الأندلسي كل من تواصل معه وسانده بالدعاء، مؤكداً تمسكه بالأمل وإيمانه بقضاء الله وقدره، ومتمنياً أن يتمكن من تخطي هذه المرحلة واستعادة عافيته والعودة إلى حياته الطبيعية وإلى جانب عائلته.