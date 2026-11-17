مازحت الفنانة جمهورها بشأن الخيانة، خلال حفل جمعها بالفنان في أحد الجديدة، قائلةً: "هم الناس الحلوين زينا كده مالهمش حظ، القمرات مالهمش حظ، كلنا إتخاننا عادي".

وشهد الحفل حضوراً كامل العدد، وردّد الجمهور مع روبي أغانيها المعروفة، منها "ليه بيداري كده" و"إنت عارف ليه" و"إبقى قابلني". كما قدّمت أغنيات من ألبومها المصغّر الأخير "الحب إيه"، بينها "مش مغرورة" و"قلب مامي" و"الناس الوحشين".