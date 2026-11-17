كشفت رنا حسن ، ابنة الموسيقار المصري الراحل، أن خلاف والدها مع الفنانة كان مرتبطاً برغبتها في مغادرة شركة المنتج نصر محروس، وما أثارته الخطوة من خلاف بشأن المستحقات المالية والشرط الجزائي ودور النقابة في القضية.

وقالت رنا، في تصريحات تلفزيونية، إن والدها كان يعامل كابنته، لكن مشادّة وقعت بينهما في منزله قبل وفاته بيوم. وأضافت أنها فوجئت بشيرين في المستشفى وهي تبكي وتردّد: "سامحني يا حسن.. سامحني يا حسن"، فاحتضنتها وواستها، بحسب موقع " الاخبارية".



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وأشارت إلى أن الواقعة تركت تأثيرًا نفسيًا شديدًا عليه، قبل أن يتعرض لهبوط حاد في الدموية، وينقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وكشفت عن وقوع مشادة داخل منزل والدها قبل وفاته بيوم، شهدت صراخًا وغضبًا وتكسيرًا، وفق روايتها.وأشارت إلى أن الواقعة تركت تأثيرًا نفسيًا شديدًا عليه، قبل أن يتعرض لهبوط حاد في الدموية، وينقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وتحدّثت رنا أيضاً عن علاقة والدها بالفنان بهاء سلطان، مشيرةً إلى أنه اتصل بها بعد الوفاة وقال لها: "سندي في الحياة راح". وأوضحت أن والدها كان يعتبر بهاء بمنزلة أخ أصغر، ويحرص على مساندته في الأزمات.

وقالت رنا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن والدها كان يردد أنه لن يعيش بعد سن 54 عامًا، بعدما توفي والده وشقيقه في العمر نفسه، مشيرة إلى أنه توفي بصورة مفاجئة يوم عيد ميلاده، دون أن يتجاوز هذا السن. (العين الاخبارية)