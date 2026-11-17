اختار رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي محمد حديد حفل "فوغ أرابيا" في دبي للإعلان عن خطوبته من الإعلامية ورائدة الأعمال كيني سيلفا، في مناسبة جمعت بين عالمَي الفن والموضة، وشهدت تفاصيل عرض الزواج الذي فاجأ سيلفا خلال عشاء خاص في .

وأعلن ارتباطهما رسمياً خلال حفل "Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition"، الذي أقيم في 13 تشرين الثاني في دبي، حيث ظهرت سيلفا بفستان أبيض من تصميم اللبناني كريكور جابوتيان، وزيّنت إطلالتها بخاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها حديد.

وفي مقابلة مع "فوغ أرابيا"، روت سيلفا أن عرض الزواج جاء خلال دعوة من حديد إلى مطعم "Polo Lounge" في بيفرلي هيلز، بعدما طلب منها ارتداء ملابس أنيقة للاحتفال. واعتقدت في البداية أن المناسبة مرتبطة بفوزها بجائزة عن عملها الإعلامي، قبل أن تفاجأ بطلب الزواج.

وقالت إن اللحظة كانت جميلة وحميمة، وإنها لا تحتاج إلى مظاهر مبالغ فيها لتشعر بالحب، بل تقدر الصدق والمشاعر التي تقف خلفها.

علاقة بدأت عام 2023

بدأت علاقة حديد وسيلفا بعد لقائهما في حفل فني في عام 2023، واستمرت لنحو ثلاث سنوات قبل إعلان الخطوبة.

وصف حديد خطيبته بأنها تتمتع بالبساطة وحب الحياة والاهتمام بأطفالها، مشيراً إلى أنه أحبها سريعاً بعدما تعرّف إلى شخصيتها وقلبها. كما أشاد بوقوفها إلى جانبه خلال فترة صعبة في حياته، واصفاً إياها بأنها محبة ومخلصة وتهتم بالآخرين.

من جهتها، قالت سيلفا إن أكثر ما تحبه فيه، إلى جانب كرمه وشغفه، أنه ينجح دائماً في إضحاكها، ويدعم طموحاتها ويشجعها على تحقيق أحلامها.

رسالة بعد تجربة الطلاق

ولا تنظر سيلفا إلى الخطوبة باعتبارها مناسبة شخصية فحسب، بل ترى فيها أيضاً رسالة للنساء اللواتي مررن بتجربة الانفصال. فهي سبق أن خاضت تجربة زواج استمرت 13 عاماً، ولديها ابنة تبلغ 18 عاماً، كما تعمل مدربة متخصصة في مرحلة ما بعد الطلاق، وأصدرت كتاباً بعنوان "Divorce As an Opportunity".

وقالت إن قصتها تهدف إلى التذكير بأن الطلاق لا يعني نهاية الحياة العاطفية، وأن بإمكان المرأة أن تبدأ من جديد وتجد الحب مجدداً.

أما حديد، البالغ 78 عاماً، فهو والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد وشقيقهما أنور، إلى جانب ثلاثة أبناء آخرين من علاقات سابقة. وكان قد تزوج مرتين سابقاً.

وفي ما يتعلق بموعد الزفاف، أوضح الثنائي أنهما لا يستعجلان تحديد موعد، ويفضّلان الاستمتاع بمرحلة الخطوبة واللحظة التي يعيشانها حالياً. (Vogue Arabia)