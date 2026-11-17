قُتل رجل أربعيني في حادث سير بولاية الأميركية، بعدما اصطدمت سيارته بحافلة سياحية كانت تقل أفراداً من فريق منسق الموسيقى والمنتج الإلكتروني جون ساميت، فيما نجا جميع من كانوا داخل الحافلة من دون إصابات.

ووقع الحادث صباح الاثنين 16 تشرين الثاني في مقاطعة ماريون، قرابة الساعة 8:58، عندما انحرفت سيارة من طراز " " عن الطريق واصطدمت بمقدمة الحافلة التي كانت متوقفة عند تقاطع، بحسب ما نقل موقع "Entertainment Weekly" عن دورية الطرق السريعة في فلوريدا.

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وأفادت السلطات بأن سائق السيارة، وهو رجل يبلغ 40 عاماً من مدينة أوكالا، لم يكن يضع حزام الأمان، وقد نُقل إلى مستشفى قريب حيث أُعلن عن وفاته لاحقاً. في المقابل، لم يُصب سائق الحافلة، البالغ 64 عاماً، ولا الركاب التسعة الذين كانوا على متنها.

وبحسب مصدر نقلت عنه وسائل إعلام أميركية، كانت الحافلة تقل أفراداً من فريق الإنتاج الخاص بجون ساميت، ولم يكن منسق الموسيقى نفسه على متنها لحظة وقوع الحادث. ولم تعلن الشرطة رسمياً هوية الجهة التي يعمل معها الركاب، فيما لا يزال التحقيق مستمراً لتحديد ملابسات الاصطدام.

وعقب الحادث، وصلت حافلة بديلة لنقل أفراد الفريق ومتابعة رحلتهم إلى مدينة ميامي، حيث من المقرر أن يحيي ساميت حفلاً يوم الجمعة.

الحادث بعد انتقاد ترشيحات "غرامي"

وجاء الحادث بعد نحو نصف ساعة من نشر ساميت تعليقات عبر منصة "إكس"، انتقد فيها ترشيحات جوائز "غرامي" لعام 2027، بعدما غاب اسمه عن قائمة المرشحين.

وقال إنه لن يتقدم بترشيحات جديدة إلى الجوائز ما لم تتغير آلية ، معتبراً أن فئة موسيقى الرقص تفتقر إلى التقدير الكافي للموسيقى الإلكترونية ومنسقي الأغاني، وأنها تميل إلى تكريم نجوم موسيقى البوب.

وأضاف أنه لا يشكك في موهبة الفنانين المرشحين، لكنه يرى أن أعمالهم أقرب إلى البوب منها إلى موسيقى الرقص الإلكترونية. وردت تشارلي إكس سي إكس على منشوراته بعبارة "ليس هذا الشخص مجدداً"، بعدما كانت قد نالت ثلاثة ترشيحات في المقبلة.